Modernizing Old PCs for AI-Driven Work

The increasing use of AI in modern applications has led to a shift in the requirements for hardware, with older PCs struggling to keep up with the demands of AI-driven tasks. This results in decreased productivity, increased support issues, and longer downtime. However, Intel and Microsoft have developed AI-optimized PCs that can significantly improve productivity, reduce support costs, and minimize security risks. Dustin helps businesses analyze their PC needs and offers upgrade and exchange services to finance new purchases.

Tillgång till alla låsta artiklarInnehåll från Dustin Nya hybrida arbetssätt har sedan pandemin kraftigt ökat mängden Teams-möten. Samtidigt kräver funktioner som bakgrundsblurr och AI-baserad brusreducering noise betydligt mer av datorn än tidigare.

På äldre PC:s märks det snabbt på batteritiden. I en dator som bara är fyra år gammal kan Excel hacka samtidigt som Copilot körs. Datorn blir seg och varm när AI används. – Gammal hårdvara är helt enkelt inte gjord för den nya mjukvaran, säger Anders Huge, ansvarig för offentlig sektor på Intel.

Att arbeta i äldre datorer som inte är gjorda för den nya AI-verkligheten påverkar effektiviteten på arbetsplatsen. Supportärenden ökar, nertiden blir längre och arbetsflöden bromsas. Enligt Intel kan moderna AI-PC:s ge upp till 34 procent bättre produktivitetsprestanda jämfört med en genomsnittlig fyra år gammal Windows-dator. – I våra undersökningar ser vi dessutom att varje medarbetare i snitt sparar fem arbetstimmar per vecka med våra nya Copilot Plus PC:s, säger Anders Demner, partnerutvecklare på Microsoft.

Intels första AI-PC:s lanserades 2023. Många datorer som fortfarande används på svenska arbetsplatser byggdes därför för en helt annan typ av arbetsbelastning än dagens. I dag använder nästan alla moderna applikationer AI i någon form. Resultatet blir att äldre datorer fortfarande fungerar, men inte längre arbetar särskilt effektivt.

– Det blir en dubbelt negativ effekt. Batteriet är gammalt samtidigt som CPU:n, alltså processorn, får göra saker som den inte är optimerad för, säger Anders Huge. En viktig skillnad mellan äldre datorer och dagens AI-PC:s är hur arbetsuppgifterna fördelas mellan olika typer av processorer. Tidigare gjorde CPU:n nästan allt arbete själv.

Nu delas arbetslaster mellan CPU, GPU och NPU – där den sistnämnda är särskilt utvecklad för energieffektiv AI. – Det NPU och GPU gör är att avlasta CPU:n. Allt fler program kommer att använda den typen av funktionalitet, säger Anders Huge. När datorn påverkar affären I dagens arbetsliv kan en stillastående dator snabbt bli en stillastående medarbetare.

Som exempel lyfter Anders Huge den globala CrowdStrike-incidenten förra sommaren, då 8,8 miljoner datorer världen över drabbades av blåskärm. – Flygbolag som hade Intels fjärrhantering aktiverad kunde lösa problemen på distans istället för att manuellt gå runt och återställa varje dator, säger han. – Resultatet blev att de bara behövde ställa in under en procent av sina flyg, medan andra ställde in hela dagar. Om datorn står still påverkas produktiviteten direkt.

Om prestanda, effektivitet och affärsvärde är ena sidan av myntet, så är säkerhet den andra. Äldre datorer innebär också större säkerhetsrisker. I Intels och Microsofts undersökningar rankas ökad ransomware-risk som det största affärshotet med att behålla äldre PC:s i verksamheten. – Cyberkriminalitet är världens tredje största ekonomi.

Det blir bara viktigare att ha hög säkerhet, säger Anders Demner på Microsoft. I nya AI-PC:s byggs säkerhetsfunktioner in direkt i hårdvaran. Microsofts nya Pluton-chip hanterar exempelvis lösenord och krypteringsnycklar, ungefär som äldre TPM-chip, men är helt integrerat med processorn och uppdateras automatiskt via Windows Update. – Det gör att säkerheten kan hållas uppdaterad på ett helt annat sätt än tidigare, säger Anders Demner.

– En gammal icke-uppdaterad dator är den farligaste. Precis som nya datorer byggs för dagens mjukvara utvecklas också säkerhetsfunktionerna hela tiden. Intel och Microsoft samarbetar också kring teknik som kontinuerligt söker efter skadlig kod i datorns arbetsminne. Enligt Microsofts och Intels beräkningar kan moderna Copilot Plus PC:s ge upp till 271 procents avkastning över tre år genom högre produktivitet, lägre supportkostnader och minskad säkerhetsrisk.

Många verksamheter sitter fortfarande på datorer som köptes in under pandemin och som nu börjar få svårt att hänga med i dagens AI-drivna arbetsliv, enligt Dustin. – Många äldre datorer klarar helt enkelt inte längre de nya applikationerna som används i dag, säger Pontus Willquist, VP Client and Endpoint Solutions på Dustin





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