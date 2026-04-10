Modo straffas igen för filmning: Kyle Topping får böta

Modo drabbas av straff för filmning för tredje gången under slutspelet. Kyle Topping får böta 7500 kronor för att ha förstärkt en situation i semifinalen mot Bik Karlskoga. Återigen hamnar Modo i blåsväder för filmning, en trend som väcker starka reaktioner och diskussioner om spelets etik.

Situationen i semifinalserien mellan Modo och Bik Karlskoga , där både Kyle Topping och Åke Stakkestad hamnade i centrum för uppmärksamhet, har lett till nya påföljder för Modo . För tredje gången under slutspelet har Modo drabbats av straff för filmning, en trend som väcker starka reaktioner och diskussioner kring spelets etik. Kyle Topping har nu fått böta 7500 kronor av disciplinnämnden för att ha förstärkt en situation i den femte semifinalen.

Denna match slutade med en 5–3-seger för Modo, men det var en incident under matchens sista minuter som nu blivit föremål för granskning. Händelsen inträffade när Topping var i mittzonen med pucken. En spelare från Bik Karlskoga försökte ta pucken och Topping fick en lätt kontakt med handsken på höger sida av hjälmen. Enligt Players Safety Group, som utrett situationen, tog sig Topping för munnen på ett sätt som skulle ge intrycket av att han träffats av klubban, i syfte att påverka domslutet och framkalla en utvisning. Huvuddomarna Filip Granrud och Stefan Leijonklo valde att utdöma utvisningar, två minuter för tripping till Åke Stakkestad och två minuter för diving or embellishment till Kyle Topping. Denna dom ledde till stor ilska i Bik Karlskogas bås.Händelsen i den femte semifinalen är inte den enda där Modo hamnat i blåsväder för filmning under slutspelet. August Berg fick tidigare böta 10 000 kronor och Oscar Pettersson 5000 kronor för filmning i en tidigare kvartsfinal mot AIK. Detta visar på en återkommande problematik för laget i slutspelet, där disciplinnämnden tydligt markerat att filmning inte tolereras. I sitt yttrande till disciplinnämnden uttryckte Kyle Topping ånger över sitt agerande. Han förklarade att han fick en smäll mot ansiktet och att han visade var smällen tog, samtidigt som han trippades lätt, vilket fick honom att falla lätt. Han erkände att det såg billigt ut på reprisen och att hans avsikt inte var att filma, utan att visa var han träffats. Trots Toppings förklaring och uppenbara ånger, kvarstår disciplinnämndens beslut och bötesbeloppet. Denna situation belyser komplexiteten i ishockeyn där små detaljer kan leda till stora konsekvenser, både på isen och i form av disciplinära åtgärder.Medan disciplinära åtgärder vidtas och diskussioner pågår, leder Modo semifinalserien med 3–2 i matcher. De har nu chansen att avgöra serien på bortaplan i Örnsköldsvik på lördagskvällen. Vinnaren av semifinalserien kommer att möta Björklöven i final, efter att Björklöven besegrade Södertälje med 4–1 i matcher. Slutspelet är känt för sitt höga tempo och intensitet, och varje match bjuder på dramatik och spänning. Händelser som dessa, med utvisningar, böter och starka reaktioner, bidrar till den emotionella laddningen och gör slutspelet till en oförglömlig upplevelse för både spelare och fans. Kommentarer från Bik Karlskogas coach Dennis Hall, som liknade situationen vid Serie A-fotboll, och spelare som Hampus Plato, som kritiserade Toppings agerande, visar på de starka känslor som är involverade. Detta tillför också en extra dimension till rivaliteten mellan lagen och ökar intresset för matcherna. Återstår att se hur Modo hanterar pressen och om de kan säkra en plats i finalen, och hur filmningsproblematiken kommer att påverka lagets framtida agerande.





Ishockey SHL Modo Bik Karlskoga Kyle Topping Filmning Utvisning Disciplinnämnden Slutspel Semifinal

