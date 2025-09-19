Modo vs Östersund: En Hård Hockeymatch med Potential och Utmaningar

En analys av matchen mellan Modo och Östersund i Hockeyallsvenskan, med fokus på Modos potential, bristen på kontinuitet och Östersunds imponerande prestation. Matchen visade både lagens styrkor och svagheter, och vikten av disciplin och en balanserad spelstil för att nå framgång.

Östersund , de har påbörjat en resa för att på sikt kunna etablera sig i en allsvensk topp, men 2025 är inte året för det. Den här säsongen handlar om att undvika kval, kort och gott. Kvällen inleddes med ett imponerande tifo från supporterklubben, vilket andades mer SHL än Hockeyallsvenskan , om sanningen ska fram.

Det fortsatte sedan med ett enormt tryck från läktarna och spelarna svarade upp genom att bjuda på underhållande spel och en fysik i spelet som understryker det faktum att den här Modo-upplagan har en helt annan identitet än vad Henrik Gradins tidigare lagbyggen haft. Det kan bli bra, till och med riktigt bra, på sikt. För det här är ett lag som borde kunna växla upp när det gäller som mest till våren, när allting ska avgöras. Men det krävs att man tar sig dit med bästa möjliga förutsättningar, allra helst genom att placera sig högst upp i den allsvenska tabellen. Och då behöver det samlas poäng – omgång efter omgång. Den allsvenska vandringen har sänkt topptippade lag förut. Det krävs en stor portion ödmjukhet under sju grundseriemånader, i totalt 52 omgångar. Det är lättare sagt än gjort att samla över 100 poäng och säkra en förstaplats i HockeyAllsvenskan. Man måste fråga sig, om man ska vara brutal, ska ett lag som Östersund inte behöva pressa Modo på det sättet som jämtarna gjorde under fredagskvällen. Känslan är farlig. Första minuterna av matchen och tredje perioden visade vad det här laget kan åstadkomma. Där någonstans syntes potentialen. Resten av första perioden och i princip hela andra perioden var däremot något annat. Slarvigt och initiativlöst, en stilstudie i hur man tillåter problemet att hamna på en medspelare istället för att ta ansvar själv. Kvällens bästa spelare, Kyle Topping, tog visserligen en ledartröja direkt, Emil Larsson visade hur monumentalt viktig han kommer att bli i vinter, Adam Werner hade ett par högklassiga räddningar och Tyler Kelleher blixtrade till några gånger. När den frenetiska starten avtagit var det som att serielunken lade sig som en blöt filt över hela Örnsköldsvik fram tills att den tredje perioden startade. Det är en farlig känsla som ett förväntat topplag som Modo måste göra allt i sin makt för att slå undan, så den inte greppar tag i föreningen, i staden tidigt. Det gäller att försöka rida på vågen av optimism och SHL-lust, som spred sig i Hägglunds Arena i början av kvällen och i tredje perioden, så länge det bara går under säsongen. Östersund imponerade. Nog för att Modo inte kom upp i sin förväntade standard, men det var ett bortalag som verkligen visade direkt att de ämnar ta revansch på sig själva efter två tuffa år i Hockeyallsvenskan. Starka i mitten, hög kämpavilja och lojala till sin spelbok. Spelar Östersund som de gjorde i kväll, då luktar det snarare åttondel än kvalspel i vår. Carl Holmner-Härgestam en personlig favorit den här aftonen. Smal iakttagelse, men Alex Swetlikoff ser ut som en blandning av Daniel Sylwander och Josh Dickinson. Skulle inte bli ett dugg förvånad om Sverre Rönningen drar på sig flest matchstraff i Hockeyallsvenskan den här säsongen. Norrmannen är ruskigt opolerad. Tacklingen på Albert Sjöberg, som fick kliva av efter ett byte, borde definitivt ha renderat i en utvisning. Modo måste hitta en jämnare nivå i sitt spel för att nå sina mål den här säsongen. Lagets potential är uppenbar, men bristen på kontinuitet är ett tydligt problem. Östersunds förmåga att sätta press och störa Modos spel är en faktor som Modo behöver ta hänsyn till. Fredagens match visade både lagens styrkor och svagheter, och det blir spännande att följa deras utveckling under säsongen. Modo har en intressant blandning av erfarna spelare och unga talanger, medan Östersunds lagbygge fokuserar på laganda och hårt arbete. Det är uppenbart att båda lagen har ambitioner, men Modo har en högre förväntan på sig. Östersunds spelstil, fokuserad på fysiskt spel och snabba omställningar, visade sig vara effektiv mot Modo. Att Modo inte lyckades upprätthålla samma intensitet under hela matchen är en viktig lärdom. Modo måste förbättra sin disciplin och undvika onödiga utvisningar, som kan förändra matchbilden. Modos målvaktsspel var solidt, men laget behöver bättre stöd från backarna. Östersunds lagmoral och kämpaglöd var imponerande. Om Modo vill nå toppen måste de hitta en balans mellan offensiv kraft och defensiv stabilitet. Fredagens match är ett tydligt exempel på hur jämnt det kan vara i Hockeyallsvenskan. Modo har potentialen att utvecklas till ett topplag, men det krävs hårt arbete och fokus under hela säsongen. Modo bör fokusera på att utveckla sin spelstil, skapa en stark lagkänsla och minimera misstagen. Östersunds insats visar att de inte ska underskattas, och att de kan bli en svår motståndare för alla lag i ligan





