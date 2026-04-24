”Moewgli” pekas ut som Foxtrots andreman – högst prioriterad av polisen

Mohamed ” Moewgli ” Mohdhi, 28 år, framträder nu som en nyckelperson inom det kraftigt försvagade kriminella nätverket Foxtrot . Medan Rawa Majid , nätverkets ledare, fortfarande är vid liv men begränsad i sin kommunikationsförmåga från sin plats i Iran, har ” Moewgli ” klivit fram som en särskilt våldsam och drivande kraft.

Enligt uppgifter från SVT:s kriminalreporter Diamant Salihu är ”Moewgli” högst prioriterad för polisen, och man gör allt för att få honom gripen och utlämnad till Sverige. Foxtrot har förlorat flera centrala figurer, men nätverket fortsätter att vara mycket våldsamt och är även kopplat till morduppdrag för andra internationella kriminella organisationer. Rykten om Rawas Majids död har cirkulerat, men bekräftade källor indikerar att han lever, om än under begränsade omständigheter och i samarbete med den iranska regimen.

”Moewgli” Mohdhis kriminella bana har utvecklats från narkotikabrott till misstankar om att vara drivande i mord kopplade till Foxtrot. Han misstänks vara starkt involverad i morden i Vårby och Malmö i mars, samt mordet på en 15-årig flicka på en sushirestaurang i Skogås 2023. Hans aktiva roll inom nätverket gör honom till en primär måltavla för polisen. Den svenska polisen ser ”Moewgli” som en central figur i att upprätthålla och eskalera våldet kopplat till Foxtrot.

Hans förmåga att organisera och genomföra kriminella handlingar, kombinerat med hans kopplingar till internationella nätverk, utgör ett allvarligt hot. Polisens utredning fokuserar nu på att kartlägga ”Moewglis” nätverk och identifiera hans medhjälpare för att kunna slå till mot nätverket på bredare front. Det är tydligt att Foxtrot, trots sina förluster, fortfarande utgör en betydande säkerhetsrisk. En svensk delegation planerar att resa till Tunisien inom kort för att diskutera personer kopplade till Foxtrot-miljön som befinner sig där.

”Moewgli” Mohdhi är högst prioriterad i dessa samtal. Syftet är att få hjälp från tunisiska myndigheter att gripa honom och eventuellt utlämna honom till Sverige för att ställas inför rätta för de brott han misstänks för. ”Moewgli” är för närvarande häktad i sin utevaro för flera grova brott, inklusive mord eller anstiftan till mord. Situationen är komplex, med tanke på Rawa Majids position i Iran och ”Moewglis” potentiella gömställen i Tunisien och andra länder.

Polisen arbetar intensivt med internationella samarbeten för att få kontroll över Foxtrot och dess ledande figurer. Den fortsatta utredningen kommer att fokusera på att spåra pengaflöden, identifiera nya rekryter och förhindra ytterligare våldshandlingar. Det är en lång och utmanande process, men polisen är fast besluten att bryta Foxtrots våldsvåg och ställa de ansvariga inför rätta. Denna utveckling visar på en förskjutning inom Foxtrot, där ”Moewgli” tar en alltmer framträdande roll i avsaknad av en fullt operativ ledare





Polisens teori: Han var drivande bakom 15-åriga flickans mordturnéEn 15-årig flicka misstänks ha mördat två personer – på tre dagar. Enligt källor till SVT är en av polisens hypoteser att den tidigare rapparen Mohamed "Moewgli" Mohdhi varit drivande bakom båda morden. 28-åringen ses som andreman i Foxtrot efter ledaren Rawa Majid.

Uppgifter: Flicka misstänks för dubbelmord – "Moewgli" pekas ut som drivandeHan är en av Europas mest jagade män. Nu misstänks Foxtrotmannen Mohamed "Moewgli" Mohdi ha varit drivande i den senaste tidens våldsdåd, enligt SVT:s uppgifter

