Mohamsson lovar ordning i skolan och försvarar Tidösamarbetet

Liberalernas partiledare, Elin Mohamsson, presenterade nya vallöften med fokus på skolan och försvarade det fortsatta samarbetet med Sverigedemokraterna under partiets kommundagar i Karlstad. Hon kritiserade den nuvarande skolans disciplin och lovade hjälpklasser och satsningar på skolbibliotek.

Bild: Tommy Pedersen/TT Mohamsson håller tal på Liberalerna s kommundagar, partiets riksmöte, i Karlstad. Talet äger rum i en tid präglad av svaga opinionssiffror som placerar partiet långt under riksdagsspärren, samt en tydlig intern splittring gällande inställningen till Sverigedemokraterna .

Mohamsson inleder sin presentation med att rikta fokus mot situationen inom svensk skola, och målar upp en bild av en skola som befinner sig i botten av EU-jämförelsen när det gäller disciplin och ordning i klassrummen. – Vi kommer att be svenska folket om fortsatt förtroende att leda omläggningen till en borgerlig skolpolitik, till ordning och reda i varje klassrum, förklarar hon.

Liberalerna förespråkar klassrum av en ”lagom” storlek, och hänvisar till en tidigare gräns på 25 elever per klassrum, en nivå som fanns innan kommunaliseringen av skolan under 1990-talet. – Idag vill jag därför presentera ett nytt vallöfte. Liberalerna vill se hjälpklasser i varje skola för elever som stör undervisningen, meddelar Mohamsson. Hon betonar att syftet med dessa hjälpklasser inte är att stigmatisera barn, utan att erbjuda de elever som har svårigheter med att följa undervisningen den specialiserade hjälp de behöver.

Denna hjälp ska ges av speciallärare eller lärare med särskild utbildning för att stödja barn i behov. Mohamsson lovar att en Liberal ledning kommer att innebära ett avskaffande av glädjebetyg och en satsning på att stärka skolbiblioteken genom att tillföra fler böcker. – Skolan kommer också att vara vacker igen. Bort från fula baracker.

Till riktiga kunskapstempel som man får gåshud av att se, säger hon med eftertryck. Därefter vänder hon sig till frågan om det nuvarande regeringssamarbetet med Sverigedemokraterna och de resultat som uppnåtts under de snart fyra år som samarbetet har pågått. Mohamsson argumenterar för att Liberalerna har prioriterat ”ansvarstagande före avståndstagande”. – Det finns bara en ansvarsfull slutsats att dra: Friheten behöver det blågula samarbetet fyra år till, fastslår hon.

Liberalerna signalerar att de i mars kommer att ställa sig positiva till att fortsätta i regering med Sverigedemokraterna om Tidöpartierna vinner valet i höst. Mohamsson förtydligar att alla fyra Tidöpartier då ska ingå i en gemensam regering, och att denna regering ska fortsätta att ”krossa” gängen, satsa på kärnkraft och stärka samarbetet inom både EU och Nato. Dessutom ska regeringen inleda en utredning om möjligheten att införa euron i Sverige.

Hon kritiserar samtidigt de rödgröna partierna och beskriver dem som ett ”dysfunktionellt grupparbete” i skolan, vilket möts av skratt från kongressdeltagarna. – Låt oss inte ge dem nycklarna till Rosenbad i höst. För med facit i hand är vårt samarbete bäst för Sverige, avslutar Mohamsson sitt tal





