Mohamsson återbetalar arvode och fler nyheter

L-ledaren Simona Mohamsson återbetalar arvode för kommunuppdrag. Dessutom rapporteras om explosion i Södertälje, misstänkt soldat, billigare kollektivtrafik, skogsbränder i Japan, matsvinnsköer, forskning om potatisbladmögel och inbjudan till Putin till G20-toppmötet.

Efter riksdagsvalet 2022 tog L-ledaren Simona Mohamsson en praktiktjänst på svenska ambassaden i Amman där hon sedan fick en anställning, totalt ungefär ett år. Samtidigt arvoderades hon av Göteborgs kommun för uppdrag i socialnämnden där hon närvarade på tre av tretton möten och i kommunfullmäktige deltog hon två av tolv gånger.

Mohamsson genomförde sitt uppdrag på distans och har valt att frivilligt betala tillbaka arvodet för den tid då hon inte var på plats, säger hon till tv-kanalen. Återbetalningen till kommunen på närmare 106.000 kronor skedde efter att hon blivit partiledare på begäran av stabschef Frida Brundu och efter att medier ställt frågor om saken, enligt TV4 Nyheterna. Mohamsson betonar att hon själv betalat fakturan, inte partiet.

Vidare rapporteras om en incident i Södertälje där polis, ambulans och räddningstjänst larmades till ett bostadsområde efter en explosion. Enligt SOS Alarm hörde inringaren en smäll men såg ingen brand. En dörr uppvisade dock skador. Utredningen pågår.

Samtidigt rapporteras om en amerikansk elitsoldat som misstänks ha tjänat 3,7 miljoner kronor på operationen att bortföra Venezuelas president Nicolás Maduro, genom olaglig användning av konfidentiell statlig information. Han riskerar ett långt fängelsestraff om han döms. Dessutom diskuteras förslag om billigare kollektivtrafik i Stockholm, där C-ledaren Michaela Haga föreslår att kortare resor ska kosta mindre för att locka fler resenärer. Detta skulle innebära ett intäktstapp för SL, men C tror att ökat resande skulle kompensera för detta.

I Japan kämpar över 2 500 personer med att evakuera sina hem på grund av våldsamma skogsbränder. Bränderna har pågått i två dygn och närmar sig staden Otsuchi. Samtidigt rapporteras om ökande köer till matsvinnsutdelningar i Malmö, vilket visar på ökande ekonomiska svårigheter för många invånare. Svenska forskare har gjort framsteg i kampen mot potatisbladmögel genom att utveckla en peptid som specifikt angriper sjukdomen utan att skada andra växter.

Slutligen, USA planerar att bjuda in Rysslands president Vladimir Putin till G20-toppmötet i Miami, vilket skulle innebära en lättnad av det internationella trycket på honom. Avslutningsvis sjönk Dow Jones och S&P 500 med 0,4 procent, medan Nasdaq sjönk 0,9 procent, med Microsofts aktie som föll 4,0 procent





