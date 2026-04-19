Mona Juul går i pension efter Epstein-kopplingar, kritik mot statsministerbostadens inredning

Norska FN-ambassadören Mona Juul pensioneras efter avslöjanden om kopplingar till Jeffrey Epstein. Samtidigt utreds kostnaderna för inredningen av statsministerbostaden Sagerska huset. Rapporter om andra händelser inkluderar en allvarlig skidolycka i Norge, en misstänkt grov misshandel i Mellerud, samt EU-förslag om distansarbete för att hantera energipriser. Vänsterpartiet beslutar att behålla nuvarande partiskatt, och en skottlossning har inträffat. Anna Keay får i uppdrag att skriva drottning Elizabeth II:s officiella biografi.

Den före detta norska FN-ambassadören Mona Juul har valt att avsluta sin anställning vid Utrikesdepartementet genom att gå i pension. Beslutet kommer som en direkt följd av nyligen uppdagade kopplingar till den ökände finansmannen Jeffrey Epstein , enligt uppgifter till TV2. Juuls advokat, Thomas Skjelbred, betonar att detta inte är det avslut på en lång och framgångsrik karriär inom den norska utrikesförvaltningen som Mona Juul hade önskat sig. Trots besvikelsen anser hon dock att pensionering är det mest korrekta beslutet att fatta i nuläget.

Mona Juul lämnade sin post som ambassadör i Irak och Jordanien redan i februari i år. Detta skedde sedan det framkommit att hon och hennes make, Terje Rød-Larsen, omnämndes i dokument relaterade till den avlidne Epstein. En av de mer uppseendeväckande detaljerna som framkom var Epsteins intention att testamentera en summa på tio miljoner dollar till parets två barn. Dessa avslöjanden har nu lett till att Mona Juul nu avslutar sin tjänst inom utrikesförvaltningen.

I en annan uppmärksammad händelse har statsminister Ulf Kristersson och hans hustru Birgitta Ed anlitat konsulter för att inreda statsministerbostaden Sagerska huset. Denna inredningsprocess har resulterat i en betydande kostnad för skattebetalarna, framgår det av en granskning. Konsulterna har bland annat gjort inköp av en ny köksmatta till ett värde av 7 400 kronor. Totalpriset, inklusive konsultarvodet, landade dock på 27 400 kronor. Ett liknande scenario uppstod vid inköpet av en brödspade för 675 kronor, vilket slutade med en total kostnad på 2 363 kronor efter att konsultens arbetstid inkluderats. Socialdemokraternas partisekreterare, Tobias Baudin, kritiserar skarpt Kristerssons agerande och anklagar honom för att slösa med skattebetalarnas pengar. Baudin uttrycker sin oförståelse genom att säga att han har svårt att se behovet av en konsult för att köpa en enkel brödspade. Detta uttalande riktades till Expressen.

En allvarlig trafikolycka inträffade där räddningstjänst och polis larmades till platsen. Insatsen krävde att bilen behövde klippas upp för att kunna frigöra föraren, enligt polisens egna uppgifter på deras webbplats. Denna händelse belyser vikten av snabba och effektiva räddningsinsatser vid trafikolyckor.

I den norska fjällvärlden har en skidåkare ådragit sig allvarliga skador efter en fallolycka. Händelsen ägde rum på fjället Piggtinden i Troms, där personen föll flera hundra meter utför fjällsidan. Enligt uppgifter från den norska polisen färdades skidåkaren i en ränna innan fallet inträffade. Terrängen beskrivs som mycket brant, och det tog tid innan personen lyckades stanna. Enligt en person vid Huvudräddningscentralen Nordnorge, som talade med Nettavisen, ska personen vara svårt skadad. En räddningshelikopter transporterade den skadade till Tromsö för vård. Piggtinden, som är 1050 meter högt, är beläget i den södra delen av Lyngsalperna, sydost om Tromsö.

En man i 70-årsåldern har förts till sjukhus efter en misstänkt grov misshandel i Mellerud under lördagseftermiddagen. Polisens presstalesperson, Fredrik Svedemyr, uppger att mannen enligt vittnesuppgifter blivit utsatt för sparkar mot huvudet bland annat. Vid ankomsten till sjukhuset bedömdes mannens tillstånd som allvarligt, men stabilt, enligt en tjänsteperson i beredskap vid Västra Götalandsregionen. Två personer, en man i 65-årsåldern och en kvinna i 75-årsåldern, har gripits och anhållits i ärendet. Den skadade mannen är i sin tur misstänkt för försök till misshandel och förolämpning.

För att hantera den stigande energipriskrisen förväntas Europeiska kommissionen föreslå att medlemsstaterna uppmuntrar till distansarbete. Detta framgår av ett dokument som Financial Times tagit del av och som väntas distribueras under den kommande veckan. Ytterligare förslag inkluderar att uppmuntra till subventionerad kollektivtrafik. Dessa rekommendationer liknar de som presenterades under 2022, då energikrisen utlöstes av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Kommissionen överväger även att sänka momssatserna på produkter som solpaneler, värmepannor och värmepumpar.

Vänsterpartiets ledamöter på olika nivåer – riksdag, regioner och kommuner – har traditionellt valt att avstå en del av sina arvoden för att bidra till partiets finansiering genom en så kallad partiskatt. Inför partiets kongress som hölls i Örebro under helgen föreslog partistyrelsen att denna skatt skulle sänkas. Förslaget mötte dock motstånd från de drygt 200 ombuden som deltog. På söndagen fattades beslutet att partiskatten kommer att kvarstå på sin nuvarande nivå. Ett starkt argument mot en sänkning framfördes av Sanna Inga Poromaa, ombud och kommunalråd i Kiruna, som betonade att i en tid då många kämpar för att få vardagen att gå ihop, är det inte lämpligt för vänsterpartister att höja sina arvoden.

I en tragisk händelse sköts flera personer, och flera av de drabbade har förts till sjukhus för vård av de skador de ådragit sig. Lokala polismyndigheter har i nuläget inga ytterligare uppgifter om de skadades tillstånd. När de första poliserna anlände till platsen kunde de höra skottlossning pågå. Universitetet har uppmanat allmänheten att antingen undvika området helt eller att vara ytterst vaksam om man befinner sig där.

Den brittiska kungafamiljen har gett ett formellt uppdrag till historikern Anna Keay att skriva den officiella biografin om drottning Elizabeth II. Detta prestigefyllda uppdrag innebär att Keay kommer att vara ansvarig för att dokumentera och skriva den definitiva berättelsen om drottningens liv och regeringstid.





Utrikes Samhälle Mona Juul Jeffrey Epstein Ulf Kristersson Sagerska Huset Energipriser

