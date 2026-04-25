Mona Sahlin: Från politisk kris till gymmets fristad

Mona Sahlin berättar om sin tid efter politiken, sorgen efter sin son och hur hon hittat ett nytt liv på gymmet. Hon reflekterar över sin karriär, kontroverserna och vikten av att äga sin kropp.

Mona Sahlin , en av Socialdemokraterna s mest framträdande profiler genom åren, har upplevt både politiska framgångar och djupa personliga tragedier. Efter livvaktsskandalen som abrupt avslutade hennes karriär möttes hon av tystnad från partiet.

Inget har dock varit så smärtsamt som förlusten av hennes son Johan i ung ålder. Sahlin beskriver hur dödsrädslan försvann när hon förlorade sitt barn. Idag finner hon glädje och styrka på ett gym i Stockholm, ett ställe hon kallar sitt ”happy place”. Hon tränar regelbundet, fyra gånger i veckan under bootcamp-perioder, och uppskattar känslan av att vara en i mängden, bortom politiska identiteter och Säpos övervakning.

Hon delar sin tid mellan Nacka och Hultsfred, där hennes dotter driver ett hotell. Sahlin har även hjälpt till på hotellet, ibland som städerska, vilket ledde till en oväntad konfrontation med en gäst. Hennes politiska karriär har präglats av både framgångar och kontroverser, inklusive kontokortsaffären 1995, perioder som minister under Göran Persson, och ett försök att leda Socialdemokraterna som ordförande 2007-2010. Efter en tid som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism tvingades hon avgå efter avslöjanden om falska intyg.

Trots motgångarna fortsätter Sahlin att leva ett aktivt liv, med fokus på hälsa, familj och att njuta av de små sakerna. Hon är medveten om riskerna med att vara en offentlig person, men känner sig trygg med att navigera i samhället, ofta med musik i öronen och solbrillor på näsan. Sahlin minns med värme Ingvar Carlssons stöd under hennes tidiga politiska karriär och hur han hjälpte henne att balansera arbete och familjeliv.

Hon reflekterar över sin långa resa i politiken och hur hon har förändrats och utvecklats genom åren. Hennes berättelse är en om motståndskraft, sorg och förmågan att hitta glädje även efter svåra prövningar. Sahlin ser fram emot att fylla 70 år och fortsätta att äga sin kropp och sitt liv





