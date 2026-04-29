Mondos flytt till Monaco och friidrottens senaste nyheter

Mondos flytt till Monaco har väckt debatt, medan friidrottens värld ser stora prestationer och ekonomiska utmaningar. Läs om de senaste händelserna inom sporten.

Mondos flytt till Monaco har väckt stor uppmärksamhet inom sportvärlden. Hans agent Daniel Wessfeldt förklarar att beslutet inte grundar sig på skattemässiga fördelar, trots att furstendömet är känt för sina låga skatter.

Duplantis, som är amerikansk medborgare, måste fortfarande betala skatt till USA för att behålla sitt medborgarskap. Enligt Expressen hindras IRS från att granska inkomsterna för de som är registrerade i Monaco. Mondos flytt är en del av en större trend där elitidrottare väljer att bosätta sig i skatteparadiser för att optimera sin ekonomiska situation. Samtidigt fortsätter debatten om etiken i sådana beslut, särskilt när det gäller idrottare som representerar länder med högre skattesatser.

I friidrottens värld har flera stora namn gjort från sig talade under det senaste året. Sebastian Sawe blev den första att springa under två timmar i ett officiellt maraton, en bedrift som hyllades av experter världen över. Rai Benjamin, regerande världs- och olympisk mästare på 400 meter häck, gör sin Diamond League-premiär i Stockholm utan häckar. Han ser fram emot att öppna säsongen på 400 meter, ett lopp där han hoppas kunna visa upp sin snabbhet.

Samtidigt har stavhopparen Mondo Duplantis fått se sig överglänst av tennisstjärnan Carlos Alcaraz, som vann två Grand Slam-turneringar och Australiska mästerskapen. Alcaraz och andra nominerade som Jannik Sinner och Tadej Pogacar representerar en ny generation av toppidrottare som utmanar de etablerade stjärnorna. Andreas Almgren och Jimmy Gressier är redo för en revansch på 10 000 meter, medan Perseus Karlström tvingas dra sig ur lag-VM i gång på grund av influensa.

Karlströms frånvaro är en stor förlust för det svenska laget, som har vunnit de två senaste upplagorna av tävlingen. I samtidens friidrottslandskap har även dopningsfrågor återigen kommit upp på tapeten. Kenyanen Lawrence Korir har stängts av för användning av det förbjudna ämnet cera, medan Auriana Lazraq-Khlass misslyckats med sin vistelserapportering och nu stängs av i väntan på utredning. Dessa händelser understryker de utmaningar som friidrottens integritetsenhet står inför när det gäller att upprätthålla sportens renhet.

Michael Johnson, fyrfaldig OS-mästare, har meddelat att han kommer att betala tillbaka 4,7 miljoner kronor som han tog ut i samband med det ekonomiska fiaskot Grand Slam Track (GST). Projektet, som var tänkt att utmana Diamond League, har drabbats av ekonomiska problem och har inte kunnat betala ut alla prispengar till de aktiva. Bland de drabbade finns stjärnor som Sydney McLaughlin-Levrone, som har vunnit flera delsegrar värda 950 000 kronor.

Fördringsägarna har bara fått ut 15 procent av sina pengar, medan de aktiva har fått ut 70 procent. GST är skyldiga ett tv-bolag 29 miljoner kronor, vilket ytterligare komplicerar situationen. Dessa ekonomiska utmaningar visar på de risker som finns med att driva stora idrottsevenemang och hur viktigt det är med en hållbar ekonomisk modell





Supererbjudande för dig som är 18-25 år – läs NT gratis i ett årChefredaktör Christian Höijer: ”En investering i framtiden”

