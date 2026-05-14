Monica Witt, efterlyst för spionage och överlämnande av känslig information till Iran, erbjuds 200 000 dollar för information

Monica Witt, en tidigare underrättelsespecialist och agent inom amerikanska flygvapnets gren för speciella utredningar, anklagas för spionage och överlämnande av hemlig information till den iranska regeringen. Witt lämnade avsiktligt känslig information om tidigare amerikanska kollegor på ett sätt som försatte stationerade amerikaner i fara. Hon tros finnas i Iran, men kan ha tagit ett annat namn. FBI intensifierar sin utredning och erbjuder en belöning på 200 000 dollar till den som ger information som leder till Witts gripande.

1997 började Monica Witt jobba inom amerikanska flygvapnet. Fram till 2008 hade hon uppdrag som underrättelse specialist och agent inom flygvapnets gren för speciella utredningar . Under sin anställning hade hon tillgång till topphemlig information inom underrättelse - och kontraspionage.

Bland annat verkliga namn på kollegor som jobbade under hemlig identitet..2019 väckte en federal jury åtal mot Witt för spionage och för att ha överlämnat känslig information till den iranska regeringen, skriver Fox News. Witt lämnade "avsiktligt" känslig information om tidigare amerikanska kollegor på ett sätt som försatt stationerade amerikaner i fara. Hon ska dessutom ha tagit sig an uppdrag åt den iranska regimen. Enligt FBI har hennes avvikelse gynnat Irans ökända revolutionsgarde.

En vapengren inom Irans militär som har egna underrättelseenheter. Sedan 2019 har Witt varit efterlyst, men är fortfarande på fri fot. Hon tros finnas i Iran, men kan nu ha tagit ett annat namn. Nu intensifierar FBI sin utredning, och i hopp om att få information om Witt erbjuder man 200 000 dollar, motsvarande 1,8 miljoner kronor, till den som ger information som leder till Witts gripande.

– FBI har inte glömt och tror att det i detta kritiska ögonblick i Irans historia finns någon som vet något om hennes vistelseort, säger Daniel Wierzbicki, särskild utredare på FBI till Fox





