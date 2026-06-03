Under onsdagseftermiddagen inträffade en mopedolycka i västra Härjedalen, där en person vårdas på sjukhus med livshotande skador. USA:s president Donald Trump kommer att närvara vid Natos toppmöte i Turkiet i början av juli. Expressen avslöjade att flera av Vänsterpartiets kandidater har deltagit i firandet av Hamas attack mot Israel den 7 oktober 2023. En rysk kapten gripits av franska myndigheter misstänkt för inblandning i en beslagtagen oljetanker. För två kanadensare slutade det med åtal efter att polisen gjort det största beslaget av förfalskade fotbollsprylar i Kanadas historia.

Under onsdagseftermiddagen körde en moped ner i diket i västra Härjedalen . En person vårdas på sjukhus med livshotande skador , rapporterar Trump till Natos toppmöte i Turkiet.

I stället för den vanliga hemsidan möts besökare nu av en grå ruta. Problemen har rapporterats in till Downdetector sedan 18.30 på onsdagen. Över 900 felanmälningar har registrerats. En man som hållit gisslan i över tolv timmar i en byggnad i Kalifornien har skjutits ihjäl av FBI, meddelar den federala polismyndigheten.

Samtliga i gisslan är oskadda, uppger lokal polis. Larmet om ett bombhot mot ett bankkontor i Bakersfield kom in på tisdagseftermiddagen lokal tid. Därefter stod det klart att en man barrikaderat sig i byggnaden. Frankrike har gått med på att utlämna Josu Ternera, tidigare ledare för den baskiska separatistgruppen ETA, meddelar spanska medier.

En 33-årig man tvingades bryta tävlingen efter tre kast på grund av en känning i höger ljumske. Kirgizistan väljs in i FN:s säkerhetsråd för 2027 och 2028. En vänsterledare var på onsdagen fåordig när hon kommenterade de vänsterpartister som har hyllat Hamas terrorattack den 7 oktober 2023. En rysk kapten gripits av franska myndigheter misstänkt för inblandning i en beslagtagen oljetanker.

För två kanadensare slutade det med åtal efter att polisen gjort det största beslaget av förfalskade fotbollsprylar i Kanadas historia





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Mopedolycka Härjedalen Livshotande Skador Trump Nato-Toppmöte Vänsternas Skandaler Rysk Kapten Gripits Beslagna Oljetanker Fotbolls-VM-Relaterade Åtal

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