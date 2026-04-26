Mordasjovs lyxyacht passerar Hormuzsundet trots amerikansk blockad

Den ryska oligarken Aleksej Mordasjovs yacht Nord har passerat genom Hormuzsundet trots den amerikanska marinblockaden mot Iran. Yachten är föremål för sanktioner och riskerar att beslagtas.

Rysk oligarks lyxyacht passerar Hormuzsundet trots amerikansk blockad Aleksej Mordasjov , en av Ryssland s mest förmögna individer och en framstående figur inom landets stålindustri genom sitt ägande av Severstal, har starka kopplingar till president Vladimir Putin.

Hans enorma förmögenhet inkluderar den imponerande yachten Nord, en 142 meter lång superjakt värderad till hisnande 4,6 miljarder kronor. Denna yacht, som räknas till en av världens största, är inte bara en symbol för lyx utan också en potentiell bricka i det geopolitiska spelet som utspelar sig kring Rysslands invasion av Ukraina. Nord är utrustad med två helikopterplattor och bemannas av en omfattande besättning, inklusive specialiserad personal som en dedikerad kock, en personlig fitnessinstruktör och en professionell massageterapeut.

Yachten är nu i fokus för västerländska myndigheter, som överväger att beslagta den som en del av sanktionerna mot Mordasjov, som införts av både USA och EU som svar på det ryska anfallskriget. Trots president Donald Trumps nyligen tillkännagivna avsikt att införa en marin blockad av Iran, med målet att begränsa landets oljeexport och därmed minska dess regionala inflytande genom kontroll över det strategiskt viktiga Hormuzsundet, har yachten Nord nyligen passerat genom sundet.

Spårningsdata från MarineTraffic visar att Nord korsade Hormuzsundet under lördagen. Fartyget hade lämnat Dubai i Förenade Arabemiraten under fredagskvällen och seglade genom sundet på väg mot Muscat i Oman. Den valda rutten är anmärkningsvärd eftersom den passerar nära Irans Larakö, en ö som övervakas av Irans revolutionsgarde. Enligt Lloyd's List Intelligence, en ledande leverantör av sjöfartsdata och analys, är detta en rutt som ofta används av Irans revolutionsgarde för att kontrollera och övervaka sjötrafiken som passerar genom sundet.

Detta väcker frågor om eventuell samverkan eller tillstånd från iranska myndigheter för att yachten skulle kunna passera. Den amerikanske krigsministern Pete Hegseth har nyligen uttalat till journalister att den amerikanska marinblockaden ”växer och blir global”, vilket indikerar en utvidgning av dess räckvidd och ambitioner. Det är för närvarande oklart hur, eller om, denna utvidgning kommer att påverka yachten Nords resa. Situationen är komplex och spänd, med flera intressenter och potentiella risker inblandade.

Yachten representerar inte bara en enorm förmögenhet utan också en symbol för den ryska eliten och deras kopplingar till Kreml. Dess passage genom Hormuzsundet, trots den amerikanska blockaden, kan ses som en provokation eller ett försök att testa gränserna för de internationella sanktionerna. Händelsen understryker den ökande komplexiteten i de geopolitiska spänningarna i regionen och de utmaningar som västerländska myndigheter står inför när de försöker genomdriva sanktioner mot ryska intressen.

Den fortsatta utvecklingen av situationen kommer att följas noggrant av både sjöfartsindustrin och den internationella politiska gemenskapen. Det är också viktigt att notera att den här händelsen kan ha konsekvenser för försäkringsbolag och andra finansiella institutioner som är involverade i ägandet och driften av yachten





ExpressenLedare / 🏆 20. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Recension: Den omdebatterade korsetten i fokus på HallwylskaUtställningen ”Korsettkriget” på Hallwylska museet behandlar debatten om det både avskydda och populära livstycket Tankeväckande, tycker Susanna Strömquist.

Read more »

Pressat Qatar sitter på frysta Iranmiljarder – spekulation om HormuzbyteIrans frysta tillgångar i qatariska banker kan bli en ny bricka i spelet om passage genom Hormuzsundet, säger professor Darush Yazdanfar.

Read more »

Hegseths attack på Europa: Slut med snålskjutsUSA:s försvarsminister Pete Hegseth anklagar Europa och Asien för att förlita sig på amerikanska styrkor angående återöppnandet Hormuzsundet.

Read more »

Bränslekris oroar bilister: ”Mardröm för tillfället”Oron över bränslepriserna och en möjlig ransonering ökar i takt med att konflikten i Hormuzsundet fortsätter.

Read more »

Så ska USA attackera Hormuzsundet om vapenvilan misslyckasOm vapenvilan mellan USA och Iran misslyckas kommer USA att genomföra attacker för att få Ira att öppna Hormuzsundet, uppger källor för CNN.

Read more »

”Sagan om ringen: Striden vid Rohan” kommer till Netflix – en animerad flopp med oväntad charmDen animerade filmen ”Sagan om ringen: Striden vid Rohan”, som tidigare var en biosuccé, kommer till svenska Netflix den 28 april. Filmen utforskar Helm Hammerhands historia och introducerar en ny karaktär, krigarprinsessan Hera. Trots att den var en flopp på bio, beskrivs den som sevärd av kritiker.

Read more »