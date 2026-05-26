Morddom i Malmö, inbrott med bullar, politisk frånvaro och nya transportreformer i Sverige

Svensk tingsrätt dömer 37‑årig man till 16 års fängelse för mord med kökskniv i Malmö. Samtidigt varnas polisen för en ny inbrottstaktik med bullar, och Sverigedemokraternas frånvaro i USA påverkar riksdagens kvittningssystem. Regeringen föreslår halverade priser på kollektivtrafikens månadskort, medan Malmö FF avskedar huvudtränaren efter svaga resultat.

Malmö tingsrätt har idag meddelat att en 37‑årig man har dömts till sexton års fängelse för mord. Brottet begicks den 11 oktober föregående år i den dömde mannens egen lägenhet, där han med en kökskniv upprepade gånger stack den 46‑årige offret.

Åklagaren framhöll i sin åtalsanmälan att mordet var planerat, men rätten fann att det saknades tillräckliga bevis för förutsebarhet. Domstolen betedde dock att omständigheterna var särskilt försvårande och att gärningsmannen dessutom är skyldig att betala skadestånd på drygt en miljon kronor till de anhöriga. Försvararen hävdade att hans klient handlat i nödvärn, med hänvisning till ett påstått stryptag av offrets sambos hals, men rätten fann inte detta som en befriande omständighet.

Samtidigt uppmärksammar polisen i Region Öst ett ökande antal inbrott där bedragare lockar in oskyldiga med bullar. I minst fyra separata fall har en kvinna ringt upp personer i Värnamo, Huskvarna och Jönköping, erbjudit sig att leverera en påse bullar och sedan smugit in i hemmen när hon får tillträde. Två män, som kvinnan tydligen samarbetar med, flyr sedan med värdefulla föremål. Händelserna har klassificerats som inbrott med stöld, men ingen av de misstänkta har ännu gripits.

På den internationella scenen har Sveriges riksdag påverkats av en frånvaro i partiet Sverigedemokraterna efter att ledamoten Patrick Reslow försenats i USA och inte kunnat delta i pågående omröstningar. Partiet bekräftade att hans frånvaro försvårar den så kallade kvittningsmekanismen, en överenskommelse som brutits i slutet av april när SD lämnade den gemensamma koalitionen. Samtidigt har den svenska regeringen, under ledning av statsminister Ulf Kristersson, presenterat ett förslag om att halvera priset på månadskort för kollektivtrafiken.

I budgeten avsätts 6,5 miljarder kronor till regionerna för att subventionera pendlare, med särskild hänsyn till studenter och pensionärer, i ett försök att minska biltrafikens bränsleförbrukning och därmed den nationella klimatpåverkan. Förslaget träder i kraft den 1 juli och löper till årsskiftet.



I annan svensk nyhetsbevakning har Allsvenskans klubben Malmö FF beslutat att avskeda huvudtränaren Miguel Angel Ramirez efter att laget bara vunnit tre av nio matcher under säsongens inledande del.

Klubben har inlett ett rekryteringsförfarande för en ny tränare och hade en interimslösning med spelarna Guillermo Molins och Mario Chavez i lördagsmatchen mot Halmstad. I äldsta delen av landet har en man i sextioårsåldern gripits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott i en skottlossning i villaområdet Älvsjö, där tre personer sköts och en av dem skadades allvarligt.





På den afrikanska kontinenten har Luboya Nkashama, guvernör i Ituri provins i Demokratiska republiken Kongo, varnat för en humanitär kris på grund av ett ebola‑utbrott som han liknar vid ett krig. Enligt FN har över 900 fall bekräftats och 223 dödsfall misstänks. Den särskilda varianten, Bundibugyoviruset, skapade initialt stora förvirringar i diagnosen eftersom tester först riktades mot den mer vanliga Zaire‑varianten, vilket ledde till falskt negativa resultat.





I Turkiet har polismyndigheterna i huvudstaden Ankara använt tårgas och vattenkanoner för att skingra en protest arrangerad av oppositionsledaren Özgür Özel efter att regeringen stängt ett centralt torg. Demonstrationen sker i en tid av ökade spänningar: den tidigare borgmästaren i Istanbul, Ekrem Imamoglu, har fängslats, och partiledaren Özgür Özel har avsatts efter ett domstolsbeslut som kritiker menar är politiskt motiverat. Sammanfattningsvis visar dessa händelser en komplex bild av både nationella rättsliga åtgärder, politiska förändringar och säkerhetsutmaningar i Sverige och internationellt





