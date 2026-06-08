Mordfall i Sigtuna mansfrihet trots starka misstankar

En mördad kvinna hittades i Sigtunafjärden 2015 och hennes make anklagades men släpptes. Nu är han återigen greps och åtalas för mord men tingsrätten friar honom från anklagelserna och dömer honom istället för narkotikabrott.

En kvinnans drama och en långvarig murder mystery Mannen greps och häktades redan 2015 men släpptes på frifot efter en månad. Kvinnan som var i 40-årsåldern hittades död i en vak i Sigtuna fjärden den 24 januari 2015.

Polisen misstänkte snart att hon blivit mördad och grep hennes make en man som nu är 51 år gammal. Han släpptes dock på fri fot efter en månad och sedan dess har mordet förblivit olöst. Men i oktober i fjol tog fallet en ny vändning när samma man greps igen. Polis och åklagare hade hittat ny bevisning och i april åtalades han misstänkt för mordet på sin hustru.

Enligt åtalet ska 51-åringen ha dränkt hustrun. På måndagen meddelar Attunda tingsrätt att mannen frias från mord. Han döms däremot för narkotikabrott till fängelse i tio månader då han odlat cannabis och psykedelisk svamp. Den mördade kvinnan hade enligt åtalet begärt skilsmässa med mannen bara ett par dagar före mordet.

De hade separerat sedan en tid tillbaka och kvinnan hade träffat en ny pojkvän. Hennes vänner har berättat i förhör att kvinnan kände sig rädd för maken. 51-åringen har hela tiden nekat till brott. Han medger att han träffat kvinnan vid en brygga i Sigtunafjärden kvällen innan hon hittades död och säger att hon då ville återuppta relationen med honom. Därefter menar han att han lämnade platsen och att kvinnans död varit en olycka eller ett självmord.

Det är ett fall som har pågått i nästan sex år och som nu avslutas med en förkrossande uppgörelse för familj och anhöriga. Att en man som varit under starkt misstanke för mord kan frisläppas trots bevisning som åtalet menade var starkt är ovanligt. Istället blir han dömd för mindre brott vilket visar på svårigheterna med att bevisa mord i fall utan kroppshållning eller klara tecken för våld. 过





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Mord Sigtuna Åtal Frihet Bevisning Narkotika Tingsrätt Olöst

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