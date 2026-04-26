Mordförsök mot president Trump under korrespondentmiddag – misstänkt gripen

Ett mordförsök inträffade under en korrespondentmiddag i Washington D.C. där president Trump deltog. Misstänkte gärningsmannen har gripits efter att ha öppnat eld och en säkerhetsvakt skadats. Utredningen pågår.

En dramatisk händelse utspelade sig under lördagskvällen, lokal tid, på ett hotell i Washington D.C. där den årliga korrespondentmiddagen pågick. Flera framstående regeringsmedlemmar, inklusive president Donald Trump , deltog i evenemanget när plötsliga smällar hördes från en annan del av hotellbyggnaden.

Omedelbart efter smällarna initierades en evakuering av president Trump, hans fru Melania Trump och vicepresident JD Vance. Lyckligtvis undgick alla tre skador. Enligt den tillförordnade justitieministern Todd Blanche, som uttalar sig till NBC, tyder initiala utredningsresultat på att gärningsmannen medvetet riktade in sig på personer inom administrationen, och att presidenten eventuellt var ett specifikt mål. Denna information understryker allvaret i situationen och den potentiella risken som presidenten och hans närmaste krets utsattes för.

Under söndagsmorgonen, svensk tid, rapporterades det om FBI-agenters genomsökning av en adress i Torrance, Kalifornien, som är kopplad till den misstänkte. Utredningen har visat att gärningsmannen tros ha rest till Washington D.C. med tåg, via Chicago, från Los Angeles. Utredarna har lyckats samla in värdefull information från den misstänktes elektroniska enheter, men Blanche uppger att gärningsmannen för närvarande inte samarbetar aktivt med utredningen. Övervakningsfilmer från händelseplatsen visar en man som springer mot en säkerhetskontroll, passerande flera personer.

Under händelseförloppet sköts en person i säkerhetspersonalen. President Trump beskrev händelsen vid en efterföljande presskonferens och betonade att säkerhetsvästen spelade en avgörande roll för att förhindra allvarligare skador. Han uttryckte också att det är ett farligt yrke att vara president, och att de med störst inflytande ofta blir måltavlor. Den misstänkte, en 31-årig man från Kalifornien, greps på platsen efter att ha blivit tacklad till marken och satt i handbojor.

Vid gripandet visade det sig att han bar på två skjutvapen och flera knivar. Han hade även checkat in på hotellet där korrespondentmiddagen hölls, vilket är en plats med historisk betydelse då ett mordförsök mot dåvarande president Ronald Reagan inträffade just där 1981. Stämningen under korrespondentmiddagen var kaotisk när smällarna hördes. Gästerna sökte skydd under borden medan säkerhetspersonalen snabbt förde iväg president Trump till säkerhet.

Polisen har bekräftat att alla som befann sig på platsen vid tidpunkten för händelsen är i säkerhet. Bland deltagarna fanns ett stort antal högt uppsatta politiker, myndighetschefer och internationella journalister. Händelsen har väckt frågor om säkerheten kring presidenten och andra offentliga personer, och det är troligt att säkerhetsåtgärderna kommer att skärpas i framtiden. Utredningen fortsätter för att fastställa gärningsmannens motiv och eventuella medhjälpare.

Denna incident är en påminnelse om de potentiella hot som presidenten och andra ledande figurer står inför, och vikten av att upprätthålla en hög säkerhetsnivå. Det är också viktigt att betona säkerhetspersonalens snabba och modiga agerande, som sannolikt förhindrade ännu värre konsekvenser. Händelsen har skapat chock och oro, inte bara i USA utan även internationellt, och kommer att vara ett ämne för diskussion under lång tid framöver.

Den fortsatta utredningen kommer att vara avgörande för att få en fullständig bild av händelseförloppet och för att säkerställa att liknande incidenter kan förhindras i framtiden





Tonåring misstänks för mordförsök kopplat till Foxtrot – attackerade även Iran-expertEn 16-årig pojke är åtalad för mordförsök i Uddevalla med kopplingar till Foxtrot-nätverket. Han misstänks även för att ha försökt attackera Arvin Khoshnood, en expert på Iran, med kniv. Utredningen pekar på beställningsmord och inblandning av Foxtrot-ledaren Ali Shehab.

Skottlossning vid korrespondentmiddag i Washington D.C. – Trump och Vance evakueradesEn skottlossning bröt ut på ett hotell i Washington D.C. under en årlig korrespondentmiddag där Donald Trump och vicepresident JD Vance deltog. Båda evakuerades, men ska vara oskadda. En säkerhetsvakt träffades av en kula, men västen skyddade honom.

Skottlossning vid hotell i Washington DC under Trump-middagEn skottlossning inträffade på ett hotell i Washington DC där Donald Trump och vicepresident JD Vance befann sig. Den misstänkte gärningsmannen, identifierad som Cole Tomas Allen, greps efter att ha avlossat ett skott. Polisen bedömer att han agerade ensam och var beväpnad med flera vapen.

Skottlossning vid galamiddag i Washington – Trump evakueradEn man med hagelgevär försökte ta sig in på hotellet där USA:s president Donald Trump befann sig under en galamiddag. Trump evakuerades och den misstänkte gärningsmannen har gripits. Gärningsmannen ska ha uttryckt avsikt att skjuta personer i Trump-administrationen. Händelsen sker i en tid av politisk polarisering och inför mellanårsvalet i USA.

Hot mot Trump-administrationen och skottlossning vid gala i WashingtonEn man har gripits efter att ha försökt ta sig in på ett hotell där en gala med president Trump närvarade, beväpnad med ett hagelgevär. Den misstänkte ska ha uttryckt avsikt att skada personer i Trump-administrationen. Samtidigt rapporteras om protester mot gränspolisen ICE och kommande mellanårsval i USA, samt en förändrad amerikansk politik under Trumps ledning.

Skottförsök på Elinelund – Man gripen misstänkt för mordförsökEn man utsattes för ett skottförsök i anslutning till ett bostadshus på Elinelund i Limhamn. En 30-åring har gripits misstänkt för mordförsök. Polisen utreder händelsen och har spärrat av området.

