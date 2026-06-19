Mordmisstänkte Mangione ändrar försvarstaktik: emotionella störningar inte längre åberopas

Luigi Mangiones advokater har meddelat att de inte längre kommer att åberopa extrema emotionella störningar som försvar i mordet på United Healthcares vd Brian Thompson. En taktikförändring som väcker frågor inför rättegången.

Luigi Mangione s advokater har gjort en oväntad kursändring i försvaret av sin klient, som står åtalad för mordet på United Healthcare s vd Brian Thompson . I veckan meddelade försvaret att de inte längre kommer att åberopa att Mangione led av extrema emotionella störningar vid tidpunkten för dådet i New York 2024.

Tidigare hade advokaterna hänvisat till just sådana störningar som en central del av försvarstaktiken, men nu drar de tillbaka det påståendet. Beslutet kommer efter att fallet fått omfattande mediebevakning och skapat debatt om både psykisk ohälsa och företagsledares säkerhet. Mordet på Brian Thompson, som var vd för det stora försäkringsbolaget United Healthcare, inträffade i december 2024 utanför ett hotell i New York. Thompson sköts ihjäl med flera skott i vad som beskrivits som en planerad attack.

Luigi Mangione, som greps kort efter händelsen, har suttit häktad sedan dess. Åklagaren har lagt fram bevis som pekar på att Mangione hade motiv kopplade till företagets ersättningspolicy, men försvaret har tidigare försökt måla upp en bild av en man som var psykiskt instabil. Att de nu överger den linjen har överraskat rättsexperter, som spekulerar i att det kan bero på att nya utredningsresultat eller expertutlåtanden gjort det ohållbart att hävda emotionella störningar.

Rättegången väntas bli en av de mest uppmärksammade i USA under året, och den senaste vändningen kan påverka både strategi och juryarbete. Utan försvarstaktiken baserad på emotionella störningar måste advokaterna sannolikt fokusera på andra aspekter, som att ifrågasätta bevisningen eller Mangiones avsikter. Samtidigt har fallet belyst frågor om våld mot företagsledare och den allmänna frustrationen över sjukvårdsförsäkringssystemet i USA. Offret Brian Thompson efterlämnar familj och kollegor som väntar på rättvisa.

För Mangione, som riskerar livstids fängelse, kan den ändrade försvarstaktiken vara ett tecken på en mer pragmatisk inställning inför den kommande rättegången. Polisen och åklagare har inte kommenterat försvarets beslut, men rättskällor menar att det är ovanligt att en så central del av försvaret överges så sent i processen





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Luigi Mangione Mord Brian Thompson United Healthcare Försvarstaktik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Flera nyheter: Kirurgisk felbehandling, skjutning i Stockholm och juridisk strategi i USAEn kvinna opererades i onödan på Akademiska sjukhuset i Uppsala på grund av underbemanning på patologen. En person har frihetsberövats efter en skjutning i Jordbro söder om Stockholm, och Luigi Mangione planerar att användaextrem känslomässig störning" som försvar i fallet med Brian Thompson. Dessutom kommenteras bostadspolitiken och Vänsterpartiets roll i regeringsbildningen.

Read more »

Luigi Mangione använder psykiska problem i försvar för mord på sjukförsäkringsbolagsvdDen mordmisstänkte Luigi Mangione kommer att använda psykologiska problem som försvar i rättegängen om mordet på United Healthcares vd Brian Thompson. Domaren Gregory Carro meddelade att försvarsadvokaterna hävdar att Mangione led av.extrema emotionella störningar vid händelsens tillfälle. Incidenten ägde rum utanför ett Manhattanhotell i december 2024 och fick stor uppmärksamhet. Vid gripandet bar han en anteckningsbok med fientlighet mot sjukförsäkringsbranschen. Dessutom meddelar Västra Götalandsregionen att den kommer att polisanmäla Mindler efter att ha betalt ut 27 miljoner kronor för vård som inte kunde verifieras.

Read more »

Mangione hävdar 'extrem känslomässig störning'Senaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Read more »

Livstid för seriemördare, G7-avtal, börsnoteringar och flera andra nyheterSammanfatning av viktiga nyheter: Rex Heuermann döms för Gilgo Beach-morden, USApresident på G7-träff, positiv OMXS30 medledare, Volvo Cars ned, skjutning i Stockholm, region kräver tillbaka 27 miljoner från Mindler, Luigi Mangione använder psykologiskt försvar, barn påkörda i Flemingsberg, Jeff Bezos vill flyttaindustrier till månen, utredning om intrång i prinsessan Kates sjukvård, och BBC besparar med uppsägningar.

Read more »