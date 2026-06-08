Morrow Bank utvärderar försäljning av tillgångar efter MedMera-förvärv samt andra finansiella nyheter

Morrow Bank kartlagt strategiska alternativ för icke-kärntillgångar efter MedMera-förvärvet med hjälp av Ernst & Young. Samtidigt utreder Finansinspektionen nekanden av bankkonton och USA:s största banker lanserar ett gemensamt digitalt insättningsnätverk. Andra ämnen inkluderar ändringar i noteringsakten, Nordeas penningtvättsmål och AI:s roll i kundservice.

Morrow Bank utvärderar strategiska alternativ för vissa icke-kärntillgångar som väntas följa med i förvärv et av MedMera Bank. Banken har inlett diskussioner med externa parter om potentiella möjligheter och har anlitats Ernst & Young AB som finansiell rådgivare i utvärderingen.

Inget slutligt beslut om en transaktion har tagits och banken betonar att det inte finns någon garanti för att samtalen leder till ett avslut. Morrow Bank köpte MedMera Bank från Kooperativa Förbundet för 1 960 miljoner kronor, vilket gör den nordiska nischbanken till en av de ledande aktörerna inom konsumentfinansiering i Norden. Affären innebär att Morrow Banks kombinerade bruttoutlåning ökar till 28,2 miljarder kronor, jämfört med 16,9 miljarder kronor som en fristående bank.

Förvärvet av MedMera är det fjärde på mindre än två år för Morrow Bank, som under 2025 även köpte låneportföljer. Banken har tidigare medgett att förvärv förblir en viktig del av tillväxtstrategin och att den har god kapacitet att genomföra fler transaktioner efter MedMera-affären. Överföringen av MedMera väntas ske i början av tredje kvartalet 2026, efter bolagets årsstämma den 28 april och sedvanliga myndighetsgodkännanden. Allt fler personer nekas bankkonto trots rätten till grundläggande banktjänster.

Finansinspektionen vill nu utreda när banker får neka eller stänga konton. Under våren har Realtid granskat hur banker har stängt bankkonton och BankID för privatpersoner. Många har drabbats hårt, med avstängningar som satt livet på spel och förhindrat tillgång till pengar och möjlighet att betala räkningar. USA:s största banker planerar att lansera ett gemensamt nätverk för digitala insättningar under första halvåret 2027.

JPMorgan, Citi, Bank of America och Wells Fargo satsar på tokeniserade insättningar för att möta konkurrensen från kryptoföretag och behålla betalningsflöden inom banksystemet. Den 5 juni träder de sista ändringarna i den så kallade noteringsakten i kraft, med ändrade regler i EU:s marknadsmissbruksförordning och motsvarande svensk lag. Enligt Finansinspektionen måste insiderinformation som utgör ett mellanliggande steg i en pågående process offentliggöras medan huvudregeln om offentliggörande av insiderinformation förblir oförändrad.

Åklagaren i Köpenhamn kräver 6,6 miljarder danska kronor av Nordea för bristande kontroller av stora transaktionsflöden. Danska myndigheter har inlett ett omfattande penningtvättsmål mot banken och böteskravet behandlas i Københavns Byret. Kravet gäller brister i bankens åtgärder mot penningtvätt under åren 2012-2015, där transaktioner på över 26 miljoner euro enligt åtalet kunde passera oohhindrat. Kunderna klagar över chattbotar som inte förstår deras förfrågningar, men enligt Google-veteranen Michael Abbott kan nästa AI-generation återgiva den mänskliga kontakten i banktjänster.

Abbott, global bankchef på Accenture och en av Arkitekterna bakom Google Pay, hävdar att banker har tappat det mänskliga bemötandet och att AI kan återställa detta när den mognar





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