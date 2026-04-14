Möt Finalisterna: Röstning i Årets Vårvovve 2026!

Tio fantastiska hundar tävlar om titeln Årets Vårvovve 2026! Läs om finalisterna, se deras bilder och rösta på din favorit i Norrtelje Tidnings årliga tävling.

Bland alla fantastiska bidrag har vår jury valt ut tio underbara hundar som nu är klara för final. Möt de charmiga finalisterna och var med och rösta på din favorit. Tio fyrbenta vänner har kvalificerat sig till finalen i Norrtelje Tidning s tävling Årets Vårvovve 2026. Här presenteras de tio pälsklingarna, med motiveringar och bildtexter skrivna av deras ägare.

Penny är en riktig rospiggs-hund. På bilden är vi på en elitseriematch i Hallstavik, Penny iförd en rospigströja. Hon följer alltid speedwaycyklarna med blicken och trivs i depån. Penny har en förmåga att 'le' när man fotograferar henne, vilket hon gör på den utvalda bilden. Hon är ett sant charmtroll som vinner speedwaypublikens hjärtan! Penny är den mest godhjärtade lilla varelse jag någonsin träffat. Hon är både cool och försiktig, blyg mot främlingar men älskar barn. Hon är empatisk och otroligt lojal. Hon charmar alla hon möter och har aldrig blivit osams med någon, varken hund eller människa.

Sigrid gör sig gärna extra gullig, rolig och charmig för att få alla i närheten på gott humör. Sigrid är en 4,5 år gammal liten Italienare som ser som sitt uppdrag att få människor och andra djur på gott humör genom att hitta på olika upptåg. Alla som vill får klappa henne och hon älskar att få uppmärksamhet och ge pussar till alla som vill. Hon är övertygad om att alla längtar efter att få det just från henne. Hon är alltid underbart glad och kärleksfull och har stor betydelse trots sin litenhet i min hundflock och familj. Snällare hund får man leta efter. Hennes livsuppdrag är att vara en utmärkt ambassadör för sin ras, American staffordshire terrier.

Följ dina intressen och hitta ditt personliga flöde med ämnen och skribenter under Mitt konto.





NT_Roslagen / 🏆 32. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

