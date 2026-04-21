Mötet med Olafur Eliasson – En resa mellan geometri, dans och minnen

Vi samtalar med konstnären Olafur Eliasson inför hans efterlängtade återkomst till Market Art Fair i Stockholm. Ett samtal om konsten att göra det osynliga synligt, traumat i barndomen och hur dans och geometri format hans världsbild.

Olafur Eliasson , den dansk-isländske konstnären som tagit världen med storm, är känd för sin förmåga att kombinera storslagna installationer med filosofiska frågeställningar. När vi möts i hans massiva studio i Berlin, en plats som osar av kreativ energi och metodisk precision, blir det tydligt att hans konstnärskap sträcker sig långt bortom det visuella.

Det är en resa genom minnen, där breakdance från 1980-talets Stockholm får lika mycket utrymme som diskussioner om avancerad geometri och psykologiska trauman. Eliasson reflekterar öppet över sin uppväxt, där förhållandet till fadern fungerade som en katalysator för hans drivkraft. Att försöka prestera för att få kärlek blev en stark motor, en erfarenhet som han genom år av terapi har bearbetat, men som också har slipat hans förmåga att visualisera komplexa känslor genom teckning och form. Det är en sårbarhet som sällan syns i hans monumentala verk, men som utgör själva kärnan i hans mänskliga drivkraft. Nu riktas blickarna återigen mot den svenska huvudstaden, där Eliasson förbereder sin medverkan på konstmässan Market Art Fair. Det har gått ett decennium sedan sist, och förväntningarna är höga. I de nya verken som presenteras ser vi en förfinad lek med intensiva färger, skapade med ett unikt alkoholbaserat bläck som fångar regnbågens spektrum på ett sätt som känns både organiskt och nästan utomjordiskt. Han arbetar med pappershögar där färgen tillåts vandra genom arken, en process som liknar en geologisk eller kosmisk tidsresa. De handblåsta glasen som ramar in verken fungerar som lins för betraktaren, likt linsreflexer i ett fotografi som fångar solljusets flyktiga natur. Det är ett samspel mellan det solida och det immateriella, där betraktaren bjuds in att se världen genom en ny lins – en upplevelse som ofta påminner om de spirituella undertonerna i Hilma af Klints arbete, fast översatt till ett modernt, fenomenologiskt språk. Bakom varje snitt och varje geometrisk form ligger en djupare kritik av hur vi människor interagerar med vår omgivning. När Eliasson skapar skulpturer av zink utvunnen ur luften, eller placerar en vrakvedsstock färglagd i regnbågens toner i ett gallerirum, är det inte bara för sakens skull. Det är en påminnelse om att ingenting är aldrig ingenting. Hans intresse för matematik och geometri är inte sterilt, utan djupt rotat i hans bakgrund som dansare, där kroppens rörelse genom staden lärde honom att förstå rum, avstånd och den mänskliga skalans betydelse i ett större universum. Genom att integrera naturfenomen som dimma, ljus och väder i sitt skapande, bjuder han in oss att omvärdera vår perception av verkligheten. För Eliasson handlar konst inte bara om att titta, utan om att känna, förstå och interagera med de osynliga krafter som formar vår vardag, från de minsta ljusreflexerna till de storslagna strukturerna i naturen själv





