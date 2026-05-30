Motorcykel kör in i publiken under företagsevenemang i Falkenberg - en död och en allvarligt skadad

En man och en kvinna skadades när en motorcykel körde in i publiken under ett företagsevenemang i ett industriområde utanför Falkenberg. Den omkomne mannen var en framgångsrik dragracingförare.

En man och en kvinna skadades när en motorcykel körde in i publiken under ett företagsevenemang i ett industriområde utanför Falkenberg . Enligt polisen tappade föraren kontrollen över motorcykeln, slungades av och ådrog sig så allvarliga skador att han avled på platsen.

Motorcykeln fortsatte därefter in i publiken och träffade en kvinna i 30-årsåldern. Hon fördes med ambulanshelikopter till sjukhus där hon nu vårdas med livshotande skador. Den omkomne mannen var en framgångsrik dragracingförare med flera titlar till sitt namn. Han inspirerade människor både på och utanför banan genom sin passion, målmedvetenhet och sportsliga anda.

Polisen utreder händelsen som vårdslöshet i trafik. De har hållit förhör, dokumenterat olycksplatsen och tagit motorcykeln i beslag för teknisk undersökning. Ytterligare förhör kommer att hållas för att komplettera utredningen





