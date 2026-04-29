Motorola Razr 70-serien lanseras: Tre modeller för alla plånböcker

Motorola presenterar tre nya flip-telefoner i Razr 70-serien, med varierande prestanda och priser. Från den prisvärda Razr 70 till den kraftfulla Razr 70 Ultra.

Motorola s Razr -serie fortsätter att dominera marknaden för flip-telefoner och är världens bäst säljande. Nu introduceras en ny generation Razr , inte med två utan hela tre modeller, vilket ger konsumenterna ett bredare utbud att välja mellan.

Den mest prisvärda modellen, Razr 70, drivs av Mediatek Dimensity 7450X-chippet och erbjuder en solid mellanprestanda. Telefonen har en 6,9-tums intern skärm med ett avlångt 22:9-format och en 3,63-tums extern skärm som omsluter kameralinserna. Den externa skärmen möjliggör användning av appar, även om vissa kan uppleva begränsningar i funktionalitet på grund av skärmformatet. Båda skärmarna imponerar med ljusstyrka, 3000 nits för den interna och 1700 nits för den externa.

Kamerauppsättningen består av en 50-megapixel huvudkamera och en 50-megapixel vidvinkelkamera, dock med något mindre sensorstorlek jämfört med flaggskeppstelefoner. Batteriet på 4800 mAh stöder snabbladdning upp till 30 watt, samt 15 watt trådlös laddning. Razr 70 kommer med 8 GB RAM och 256 GB lagring och har ett pris på 9999 kronor. Razr 70 Plus tar steget upp i prestanda med Snapdragon 8s gen 3-chippet, vilket närmar sig toppnivån.

Den externa skärmen har fått tunnare ramar, vilket resulterar i en storlek på 4 tum och en högre maximal ljusstyrka på 2400 nits. Kamerauppsättningen är identisk med Razr 70, men batteriet är något mindre, möjligen för att kompensera för en marginellt tunnare design. Laddningshastigheten är dock högre, upp till 45 watt. Tyvärr finns det i nuläget inget svenskt pris för Razr 70 Plus, vilket indikerar att den inte kommer att vara tillgänglig i Sverige initialt.

Toppmodellen, Razr 70 Ultra, är utrustad med förra årets flaggskeppschip, Snapdragon 8 Elite. Den interna skärmen är något större, 6,96 tum, och har en 1,5k-upplösning istället för full HD. Den mest framträdande uppgraderingen är den maximala ljusstyrkan på hela 5000 nits. Även den externa skärmen är ljusstarkare, med upp till 3000 nits, och skyddas av Gorilla Glass Ceramic istället för Gorilla Glass Victus som används i de billigare modellerna.

Razr 70 Ultra har även en större kamerasensor med 1-mikrometerspixlar och en ny Lofic-sensorkonstruktion som ger förbättrat dynamiskt omfång och kontrast. Batteriet på 5000 mAh stöder snabbladdning upp till 68 watt. Priset för Razr 70 Ultra är 15 999 kronor, och den levereras med 12 GB RAM och 512 GB lagring. Razr 70-serien introducerar flera innovativa kamerafunktioner.

I camcorder-läge, där telefonen är delvis utfälld, kan användaren zooma in och ut genom att helt enkelt vippa handleden. För gruppbilder används flera exponeringar för att säkerställa att ingen blundar. En annan funktion låter användaren välja ett bakgrundsmotiv och sedan låta någon annan ta fotot, med kameran som guidar för optimal positionering. Motorola har valt att inte följa trenden med extremt tunna vikbara telefoner, utan behåller en liknande tjocklek som Razr 60-serien.

Istället fokuserar man på design och estetik, med färger utvecklade i samarbete med Pantone och olika ytstrukturer på den yttre delen av telefonen. Razr 70 Ultra finns till exempel i en blå variant med Alcantara-struktur och en variant med träbaksida. Telefonerna stödjer ett flertal band, inklusive Band 1, 3, 4, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 77 och 78, vilket säkerställer kompatibilitet med de flesta nätverk





