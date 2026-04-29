Motorola släpper fyra nya prisvärda smartphones i Moto G-serien

Motorola utökar sin Moto G-serie med modellerna G87, G47, G37 och G37 Power, som erbjuder en kombination av funktioner och prisvärdhet. G87 har en imponerande Oled-skärm och 200MP-kamera, medan G47 och G37 erbjuder bra prestanda till ett lägre pris.

Motorola har breddat sin populära Moto G-serie med inte mindre än fyra nya modeller: Moto G87 , Moto G47 , Moto G37 och Moto G37 Power. Dessa telefoner riktar sig till konsumenter som söker prisvärda alternativ utan att kompromissa för mycket med funktioner och prestanda.

Lanseringen visar Motorolas fortsatta engagemang för att erbjuda ett brett utbud av smartphones som passar olika budgetar och behov. Flaggskeppet i denna uppdatering är Moto G87, som imponerar med sin 6,78-tums Oled-skärm med en uppdateringsfrekvens på 120 Hz och en imponerande maximal ljusstyrka på 5000 nits. Telefonen drivs av Mediatek Dimensity 6400-chippet och har en huvudkamera på hela 200 megapixel, vilket är en ovanligt hög upplösning för Moto G-serien.

Detta tyder på att Motorola satsar på att förbättra kamerakvaliteten i sina mer prisvärda modeller. G87 är också robust byggd med IP66, IP68 och IP69-klassificeringar, vilket innebär att den är damm- och vattentät och tål tuffare förhållanden. Designen är också värd att nämna, med en greppvänlig strukturplast på baksidan i färger utvecklade i samarbete med Pantone. Priset för den svenska marknaden är ännu inte fastställt.

För de som söker ett mer ekonomiskt alternativ finns Moto G47 och Moto G37. Moto G47 har en 6,67-tums LCD-skärm med 120 Hz uppdateringsfrekvens och drivs av Mediatek Dimensity 6300. Huvudkameran är på 108 megapixel och ska erbjuda tre gångers förlustfri zoom. Den har IP64-klassificering, vilket betyder att den är regntålig.

Priset för Moto G47 med 8 GB RAM och 128 GB lagring är 3799 kronor. Moto G37 är väldigt lik G47, med samma dimensioner, skärm och processor, men har en enklare 50-megapixelkamera och ingen extra kamera förutom en ljussensor. Den kostar 2999 kronor med 4 GB RAM och 128 GB lagring. Slutligen erbjuder Moto G37 Power ett ännu större batteri på 7000 mAh jämfört med de 5200 mAh som finns i de andra modellerna.

Detta kommer dock med en något tjockare och tyngre design, med en tjocklek på 1,1 mm och en viktökning på 24 gram. Priset för Moto G37 Power med 4 GB RAM och 256 GB lagring är 3299 kronor. Telefonerna stödjer ett flertal band, inklusive Band 1, 3, 4, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 77 och 78, vilket säkerställer kompatibilitet med de flesta nätverk.

Fabio Capocchi, Motorolas Europachef, har uttryckt sin entusiasm över den nya serien och dess potential att nå en bredare publik





