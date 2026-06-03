Motståndskraft: Rambolls expert på beredskap och kris

Rambolls senior resiliensexpert Karin Palmblad berättar om Rambolls modell för ökad beredskap och motståndskraft. Hon beskriver hur det är många utredningar inom alla samhällsviktiga sektorer och hur beroendena har blivit fler. Hon förklarar också hur Rambolls modell går från lägesbild till handlingsplan och hur det är viktigt att ta analysen vidare och faktiskt sätta den i verket.

För många kommuner och bolag är det inte ett enskilt direktiv inom beredskap som skapar huvudbry. Det är mängden. Nya krav, som exempelvis EU:s CER-direktiv, har lagts ovanpå ett redan pressat läge.

Cyberhot, extremväder, störningar i leveranskedjor och ett mer spänt omvärldsläge gör att frågorna hamnar på ledningsbordet. Karin Palmblad, senior resiliensexpert på Ramboll, möter ofta verksamheter som vill göra mer men inte vet var de ska börja. - Det är många utredningar inom alla samhällsviktiga sektorer, som transport, vatten och energi. Det hänger ihop med den nuvarande hotbilden, säger hon.

Samtidigt har beroendena blivit fler, både till digitala system, leverantörer och andra aktörer. Då räcker det sällan att läsa in sig på ett nytt direktiv. Frågorna blir snabbt konkreta: vad måste fungera, vilka andra är vi beroende av och vad händer om något brister? - Det gäller att förstå varför vi är samhällsviktiga och hur vi tillsammans kan förbereda oss för det oönskade, om vi behöver lagerhållning och vilka behov det offentliga har kopplat till oss som privat aktör.

För Ramboll handlar motståndskraft inte bara om planer och krisövningar. Mycket kan skapas redan i tidiga skeden, till exempel när kritisk infrastruktur projekteras och byggs. Då går det att väga in robusthet från början: reservlösningar, driftbehov, tekniska beroenden och hur anläggningen ska fungera även vid störningar. När arbetet rör en befintlig verksamhet utgår Rambolls modell för ökad beredskap och motståndskraft från tre steg.

Det första är att kartlägga funktioner, system, leverantörer, kompetenser och samarbeten som redan finns på plats. Ofta handlar det inte om att börja från noll, utan om vad som behöver stärkas. - Många aktörer har redan mycket på plats för att vardagen ska fungera. Frågan är hur de också ska fungera vid kris eller krig, säger Karin Palmblad.

Det andra steget är att gå från lägesbild till handlingsplan. Då behöver verksamheten sortera vad som är mest bråttom, vem som äger frågorna och hur arbetet ska drivas vidare. - Det kan till exempel vara att planera och genomföra övningar, utbilda personalen, skapa nya samarbeten eller bekräfta de relationer man redan har. Det är viktigt att ta analysen vidare och faktiskt sätta den i verket.

För komplexa och mindre verksamheter blir resursfrågan kännbar. Allt går inte att bygga upp på egen hand. Då blir samverkan mindre av ett honnörsord och mer av en praktisk nödvändighet. - Vi behöver öva tillsammans men framför allt lära känna varandra och ta reda på vilka behov som finns, var det går att ställa om och vad som behöver vara på plats tidigt.

Det tredje steget är att pröva arbetet i praktiken. Ett avtal på plats eller ett lager i teorin betyder inte att verksamheten är förberedd. Först i en övning märks det vem som gör vad, vem som fattar beslut och vad som måste hållas i gång först. - Man måste våga utmana den administrativa bördan.

Det är viktigt med ordning och reda men nu skapar vi onödig administration i systemet. Även tillsynen behöver bli mer av ett tillsammansarbete för motståndskraften i praktiken. När arbetet testas blir det också tydligare vad som saknas. Metoden går att använda vid flera typer av störningar, men prioriteringarna skiftar beroende på vad verksamheten behöver klara.

- När det gäller cyber handlar det om utbildning, incidentrapportering och tidig krishantering. Vid extremväder måste man snabbt kunna gå ut med ett budskap till både allmänhet och internt. Vid störningar i samhällsviktig verksamhet är privat och offentlig samverkan mycket viktig. För den ledningsgrupp som ännu inte kommit i gång kan en enkel krisövning vara ett bra första steg, gärna med fler deltagare än de vanliga krisfunktionerna.

- Jag har aldrig mött en organisation som tycker att en sådan övning var slöseri med tid. Oftast tycker alla att det var så bra att vi måste göra mer av det, avslutar Karin Palmblad





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Beredskap Motståndskraft Ramboll Krisövningar Samverkan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Anna, 31: Därför blev jag Säpo-informatör i den autonoma vänsternI åratal sålde hon information till Säpo och fick betalt i kontanter och kaffe. Nu berättar hon om hur hon rekryterades och livet undercover.

Read more »

Kritisk infrastruktur behöver ökad motståndskraftFör många kommuner och bolag är det inte ett enskilt direktiv inom beredskap som skapar huvudbry. Det är mängden. Nya krav, som exempelvis EU:s CER-direktiv, har lagts ovanpå ett redan pressat läge.

Read more »

Resiliens i praktiken för kritisk infrastruktur -guide från RambollArtikeln handlar om utmaningarna för kommuner och företag med att uppfylla många krav inom beredskap, inklusive EU:s CER-direktiv, samtidigt som cyberhot, extremväder och leveranskedjestörningar ökar. Karin Palmblad, senior resiliensexpert på Ramboll, förklarar att det är viktigt att förstå varför en verksamhet är samhällsviktig och hur man förbereder sig för kriser. Rambolls tillvägagångssätt inkluderar att bygga in robusthet redan i projekterings- och byggskedet, samt använda en modell med tre steg för ökad beredskap och motståndskraft.

Read more »

Elisabet Lanns psykiska ohälsa - en världsnyhetSveriges nyaste statsråd Elisabet Lann delar med sig av sin psykiska ohälsa och hur hon har kämpat med suicidtankar. Hon berättar om sin tid i tonåren och hur hon hade svår migrän och kände att hon inte passade in.

Read more »