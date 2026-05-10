MovieZines Readers' Most Anticipated Biofilms Revealed

MovieZines readers have voted on the most anticipated biofilms of 2022, with Christopher Nolan's 'The Odyssey' and Marvel's 'Spider-Man: Brand New Day' topping the list. Nearly 800 people participated in the poll, with 'The Odyssey' receiving nearly half of the votes.

Nolans " The Odyssey " och Marvel s " Spider-Man: Brand New Day " är de mest efterlängtade biofilmerna. MovieZines läsare har röstat. Nästan 800 personer har röstat i MovieZines stora omröstning.

Nära hälften lade en röst på Christopher Nolans nya storfilm. Mäktiga trailers och en ensemble fylld av populära stjärnor gör "The Odyssey" till en självklar etta på listan. – Tunga franchiser väger starkt när biobesökare väljer sina filmer. Men "The Odyssey" på förstaplatsen visar att Nolans namn är det starkaste varumärket i filmvärlden.

Det är också unikt med sådan hajp kring en film som inte är en uppföljare, remake eller reboot. Filmen kan bli större än vi anar, kommenterar MovieZines chefredaktör Alexander Kardelo. Det var en jämn fight om andraplatsen mellan Marvel och Star Wars.

"Spider-Man: Brand New Day" vann med några få röster. Filmen är Tom Holland fjärde i de blåröda trikåerna.

"The Mandalorian & Grogu" intar tredjeplatsen. Vidare fylls listan på med både He-Man-rebooten "Masters of the Universe" och Spielbergs nya UFO-thriller "Disclosure Day". De animerade filmerna "Toy Story 5" och "Minioner & monster" lär också bli populära i sommar, om man ska tro MovieZines läsare. Strax utanför topp-10 hamnade komedin "Djävulen bär Prada 2" och Disneys remake av "Vaiana".

Trenden är tydlig: kända titlar och älskade hjältar ger klirr i biokassan. – Vem kan inte motstå lite nostalgi? Fjärde "Spider-Man", femte "Toy Story", sjätte "Scary Movie"… Det här är trygga titlar och karaktärer som många har växt upp med och har en stark relation till, tillägger Kardelo.





