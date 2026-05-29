MP lämnar akutmotion om medborgarskapsregler

Miljöpartiet lämnar en händelsemotion för att få en ny omröstning om övergångsregler för medborgarskap efter kvittningsbråket.

Miljöpartiet tar till en ovanlig åtgärd i riksdagen för att få en ny omröstning om de omdiskuterade övergångsreglerna för medborgarskap. Under fredagen lämnar partiet in en så kallad händelsemotion , eller akutmotion, till talman Andreas Norlén.

Motionen kräver att omröstningen i slutet av april, som ledde till ett stort politiskt bråk, tas om. Det var då som Sverigedemokraterna anklagades för fusk genom att kalla in två utkvitterade ledamöter för att vinna en omröstning om just övergångsreglerna. Enligt Miljöpartiets rättspolitiska talesperson Annika Hirvonen handlar det om en manipulation av riksdagens beslutsprocess.

Hon menar att SD:s agerande direkt påverkar över 100 000 människors rättigheter, eftersom de som redan ansökt om medborgarskap nu omfattas av de skärpta kraven som införs den 6 juni. Detta trots att de lämnade in sina ansökningar under de gamla, mildare reglerna. Tidöpartierna försvarar beslutet med hänvisning till Sveriges säkerhet, då de nya kraven bland annat syftar till att hindra kriminella från att bli svenska medborgare.

Miljöpartiet har tidigare försökt få till stånd en ny omröstning genom ett initiativ i socialförsäkringsutskottet, men det röstades ner av Tidömajoriteten. Nu prövar man istället en händelsemotion, som kan väckas med anledning av en händelse av större vikt som inte kunnat förutses under den allmänna motionstiden. Minst tio riksdagsledamöter måste stå bakom den, vilket Miljöpartiet har samlat in. Kvittningssystemet, som används för att upprätthålla majoritetsförhållandena i riksdagen när ledamöter är frånvarande, brakade samman den 29 april.

Inför omröstningen fick SD veta att två tidigare partiledamöter, numera politiska vildar som annars brukar följa SD-linjen, tänkte rösta med oppositionen. För att förhindra en förlust beslutade SD att kalla in två utkvitterade ledamöter, vilket gjorde att Tidöpartierna kunde vinna omröstningen. Oppositionspartierna reagerade med stark upprördhet och anklagade SD för fusk och systemhotande beteende. Flera ledamöter har krävt att SD ska uteslutas ur kvittningssystemet helt, med motiveringen att partiet inte går att lita på.

Händelsen har lett till en bredare debatt om kvittningens legitimitet och om huruvida nuvarande regler är tillräckliga för att förhindra manipulation. Det är nu upp till talman Andreas Norlén att avgöra om kriterierna för en händelsemotion är uppfyllda. Om talmannen bedömer att så är fallet, skickas motionen till berört utskott för beredning och ett nytt betänkande skrivs fram.

Annika Hirvonen förutspår att majoriteten sannolikt kommer att säga nej, men om oppositionen reserverar sig kan frågan ändå tas upp i kammaren för en ny omröstning. Om talmannen däremot inte anser att kriterierna är uppfyllda, har Miljöpartiet fortfarande möjlighet att i kammaren föreslå att motionen skickas till konstitutionsutskottet, som då avgör om den får läggas fram. Den politiska striden om medborgarskapsreglerna ser därmed ut att fortsätta, med oklart slut.

De över 100 000 personer som väntar på beslut om medborgarskap är de som direkt berörs av utgången, och deras framtid hänger nu på en juridisk och politisk process som kan ta tid. Kritiker menar att regeringen borde ha infört en övergångsperiod för att undvika denna situation, medan regeringsunderlaget hävdar att de nya reglerna är nödvändiga för att stärka kontrollen över vem som får svenskt medborgarskap.

Debatten fortsätter att hetta till i riksdagen, och frågan om kvittningssystemets framtid är nu mer aktuell än någonsin





sydsvenskan / 🏆 6. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Medborgarskap Kvittningssystemet Miljöpartiet Riksdagen Händelsemotion

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Miljöpartiet vill satsa på ny spårvagn i StockholmMiljöpartiet i Stockholm vill satsa på en ny spårvagn mellan Solna och Ropsten, enligt trafikborgarrådet Jakop Dalunde. Spårvagnslinjen ska avlasta busslinje 6 och stanna bland annat vid Odenplan och Tekniska högskolan.

Read more »

Sydkoreas centralbank lämnar räntan oförändradSydkoreas centralbank, BOK, har beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 2,50 procent.

Read more »

Se andfamiljen lämna Umeå universitet – skyddade av väktareI onsdags var det dags för Västerbottens gulligaste utspring – en andmamma med nio ungar vallades av väktare genom Samhällsvetarhuset på Umeå universitet till ankdammen på campus.

Read more »

Väcker 'akutmotion' efter kvittningsbråkKvittningsbråket i riksdagen tar nu en ny vändning. Miljöpartiet tar till en ovanlig åtgärd för att få till en ny omröstning om medborgarskapsregler i riksdagen. – Vi tycker att det är viktigt att frågan kan avgöras på nytt, säger partiets gruppledare Annika Hirvonen.

Read more »