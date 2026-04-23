Rättegången mot Bellarmine och Tobias Mugabe, kusiner till Zimbabwes tidigare diktator Robert Mugabe, har väckt uppmärksamhet i Sydafrika. Fallet rör en skjutning i Sandhurst där en trädgårdsmästare sköts, och utredningen har präglats av bristande samarbete och en uppgörelse som kritiseras för att gynna Bellarmine Mugabe.

I Alexandra tingsrätt, ett av de fattigaste områdena i Johannesburg , Sydafrika , utspelades nyligen en rättegång som väckte stor uppmärksamhet. Domare Renier Boshoff hanterade en rad fall, från bedrägerier till misshandel och småstölder, som illustrerar den utbredda brottsligheten i området.

Förhandlingarna försenades ofta på grund av bristande resurser – försvarsadvokater saknades, tolkar var otillgängliga, fångar transporterades inte i tid och strömavbrott inträffade. Stämningen i rättssalen präglades av uppgivenhet och desperation hos både målsägande och vittnen. Fokus skiftade när kusinerna Bellarmine och Tobias Mugabe fördes in i salen. Mugabe-namnet väckte genast intresse, då det förknippas med den tidigare zimbabwiska diktatorn Robert Mugabe och hans familj.

Fallet rörde en skjutning i Sandhurst, en av de rikaste stadsdelarna i Johannesburg, där Bellarmine Mugabes trädgårdsmästare sköts med två skott i ryggen. Tobias Mugabe befann sig också på platsen vid tidpunkten för skjutningen. Båda männen greps omedelbart. Trädgårdsmästaren kämpade för sitt liv på sjukhus, och polisen sökte efter vapnet, men utan resultat.

Grannarnas säkerhetsvakter vittnade dessutom om att Bellarmine Mugabe hade hotat dem med en pistol bara dagar före skjutningen. Bellarmine Mugabe har tidigare varit i rampljuset. År 2017 misshandlade hans mor, Grace Mugabe, en ung kvinna i Johannesburg och undgick åtal tack vare diplomatisk immunitet. Bellarmine själv har tidigare visat upp sin rikedom på sociala medier, bland annat genom att hälla champagne över en dyr klocka och skriva om sin fars makt.

Efter att Robert Mugabe störtats i en statskupp och senare avlidit, har familjen Mugabe fortsatt att leva ett privilegierat liv. I rättegången erkände Tobias Mugabe skjutningen och innehavet av pistolen, medan Bellarmine Mugabe erkände att han vistats i Sydafrika utan giltigt visum. Försvarsadvokaterna hävdade att trädgårdsmästaren hade kompenserats ekonomiskt. Polisen uttryckte sin bestörtning över att de misstänkta inte samarbetade under utredningen och att uppgörelsen verkade vara skräddarsydd för att skydda Bellarmine Mugabe.

Domaren har uppmanat de tilltalade att hjälpa polisen att hitta vapnen, och målet fortsätter på fredagen. Allmänheten ser uppgörelsen som ett försök att skydda sonen till den tidigare diktatorn





