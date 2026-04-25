Mujanic ser fram emot mötet med MFF: 'Det kommer bli speciellt'

AIK:s Amel Mujanic möter sitt gamla lag Malmö FF på måndag. Han berättar om sin tid i MFF, sin känsla inför matchen och jämför klubbarna.

Amel Mujanic , den tidigare Malmö FF-spelaren, ser fram emot ett speciellt möte. Sportchefsjakten pågår på flera fronter, men för Mujanic handlar det om att möta sitt gamla lag.

Redan vid säsongsuppstarten i januari uttryckte AIK-nyförvärvet Mujanic att han hade markerat två datum i kalendern för 2026: matcherna mot Malmö FF. Mujanic är en produkt av MFF:s ungdomsakademi, men lämnade klubben 2022. Efter framgångsrika år i Örgryte är han nu, sedan i vintras, en allsvensk spelare i AIK. På måndag väntar ett återseende med sitt gamla ljusblåa lag när Malmö gästar Nationalarenan i Solna.

Mujanic har inte mött Malmö sedan han lämnade klubben för fyra år sedan. Han har tidigare varit öppen med att han inte kände att han fick en rättvis chans i MFF:s A-lag innan han lämnade. En uppfattning han fortfarande står fast vid. Han minns en cupmatch där han utsågs till matchens bästa spelare, men efter det uteblev speltid.

Han ifrågasätter om det verkligen kan anses vara en chans. Mujanic har fått varierande förtroende från AIK-tränaren José Riveiro under säsongsinledningen. Han har startat två allsvenska matcher, blivit inbytt i en och suttit på bänken i 90 minuter mot BP i omgång två. Han accepterar dock tränarens rotationspolicy och fokuserar på att prestera maximalt på varje träning, vilket är det han kan påverka.

Han betonar att varje match är viktig, men erkänner att mötet mot Malmö har en extra betydelse och kommer att vara speciellt. Han hoppas naturligtvis på speltid. Inför matchen berättar Mujanic att han kommer att ha en stor hejaklack på plats, som rest från Skåne för att stötta honom. Hela sällskapet kommer att heja på AIK, men Mujanic har även vänner i Malmö som stöttar MFF.

Han undrar om det är extra liv i gruppchattarna med dessa vänner inför en sådan här match. Mujanic tillbringade tolv år i MFF:s organisation mellan 2010 och 2022 och var med och såg klubbens utveckling till att bli en dominant kraft i svensk fotboll. Nu, efter en tid i AIK, kan han jämföra klubbarna. När han får frågan om vilken av klubbarna som är störst svarar han att det är AIK.

Han motiverar det med att AIK har ett starkt supporterskap och en stor publik på sina matcher. Han ser fram emot den fantastiska atmosfären, liknande den han upplevde i premiären då 40 000 åskådare fyllde läktarna. Han tror att det kommer att vara något liknande även nu. AIK och Malmö FF står båda på sju inspelade poäng efter fyra omgångar. Stormötet mellan lagen startar klockan 19.00 på måndag





Amel Mujanic AIK Malmö FF Allsvenskan Fotboll Återseende Nationalarenan

