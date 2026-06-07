Multiple Incidents Across Sweden and International Conflicts

This comprehensive news summary covers a variety of incidents that occurred recently in Sweden and abroad. In Karlskoga, three men in their twenties were stabbed and arrested on suspicion of attempted murder. A Russian drone struck a used nuclear fuel storage facility in Ukraine, with radiation levels reported as normal. Israel experienced a suspected terrorist attack with shootings at multiple locations, resulting in one death and several injuries. A logistical mishap led to the cancellation of Sweden's National Day flag ceremony in Fagersta. In Gävle, a young child was accidentally hit by a car but sustained no serious injuries. Ukrainian President Zelenskyy met with European leaders in London to discuss continued support. The Brännbollsyran festival in Umeå saw several assaults and public disturbances. A villa fire in Hultsfred prompted emergency response. At Sweden Rock festival, three youths assaulted a guard and a guest. Water leaks disrupted tram services in Gothenburg. In Helsingborg, a man violently reacted to a boy playing ball. A police officer narrowly avoided injury when a rocket was fired during a flag ceremony. Finally, US forces shot down two Iranian drones in the Strait of Hormuz.

Tre män i 25-årsåldern har under natten stickskadats och gripits misstänkta för brott i Karlskoga . Samtliga tre personer har gripits och är både målsägare och misstänkta i ärendet som rubriceras som försök till mord.

En rysk drönare har träffat ett lager för använt kärnbränsle, uppger ukrainska Energoatom. Strålningsnivåerna ska dock inte ha påverkats av nattens attack.

"Strålningssituationen vid den centrala kärnbränsle- och energianläggningen ligger kvar inom normala gränser", skriver det statliga kärnkraftsbolaget på Telegram. Minst en person har dödats och flera har skadats i en misstänkt terrorattack i Israel, rapporterar medier i landet. Skjutningar har rapporterats på minst tre platser i centrala Israel, rapporterar Haaretz med hänvisning till lokal polis. Minst sex personer uppges vara skadade.

Bland annat ska skott ha avlossats på en bensinstation i Kokhav Ya'ir, nordost om Tel Aviv nära Israels "säkerhetsbarriär" som utgör gränsen till ockuperade Västbanken. I bosättningen Tzur Yitzhak har militären beordrat invånarna att stanna inomhus. En misstänkt har gripits och polisen letar efter ytterligare en, skriver The Times of Israel. Enligt tidningen skickar Israels militär nu soldater till området kring Kokhav Ya'ir.

I Fagersta firas nationaldagen vanligtvis med en svensk flagga vid kommunhuset. Men inte i år. - Det är jätteolyckligt så klart, säger Åsa Märta Sjöström (S), kommunstyrelsens ordförande, till SVT Västmanland. Exakt vad som gick fel är oklart - och nu ska missen utredas.

Ett barn i 10-årsåldern blev påkört av en bil i Gävle vid 21.30-tiden i går kväll. Barnet har sprungit ut i vägen och bilen ska ha hållit låg hastighet. Barnet fick inga synliga skador men fördes ändå till sjukhus för kontroll. - Det lilla jag har i händelserapporten så verkar det ha gått bra, säger Pelle Vanstad, polisens presstalesperson.

Polisen utreder händelsen som trafikolycka utan misstanke om brott. Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj träffar europeiska ledare i London i dag, rapporterar brittiska medier. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer står värd för mötet, där även Frankrikes president Emmanuel Macron och Tysklands förbundskansler Friedrich Merz deltar. Enligt The Guardian ska de fyra ledarna diskutera det fortsatta stödet till Ukraina.

Flera misshandelsärenden, omhändertagna fulla personer och ett sexuellt ofredande var delar av polisens insats under den andra dagen på Brännbollsyran i Umeå. - Det är som förväntat när det samlas så mycket folk på en plats och det är fest. En misshandel har skett i folkhavet framför scenen, säger Elisabeth Glaas, polisens presstalesperson. Vädret spelade också in i att det inte var stökigare än vanligt.

- Det regnade i princip horisontellt. Det är bara att hoppas på uppehåll i kväll så de kan avsluta festivalen med finare väder, säger Glaas. Det brinner i en villa i Hultsfred. Polis och räddningstjänst är larmade till adressen.

Det är oklart om någon person kommit till skada. Tre ungdomar i 17-20-årsåldern hoppade på en ordningsvakt när de blev avvisade från en camping i närheten av Sweden Rock i Sölvesborg vid 4-tiden i natt. Ungdomarna som inte bodde på campingen hoppade även på och slog en campinggäst, en man i 50-årsåldern, i ansiktet. De försvann från platsen i okänd riktning och polisen har upprättat en anmälan om misshandel.

En vattenläcka stoppar delar av spårvagnstrafiken i Göteborg, skriver Göteborgs-Posten. Vattenläckan upptäcktes mellan Gamlestads torg och SKF under söndagsmorgonen. Linje 6 har dragits in mellan Ullevi Södra och Aprilgatan. Linje 7 och 11 är också inställda mellan Gamlestads torg/Centralstationen och Komettorget.

Ersättningsbussar är insatta och problemen förväntas vara lösta vid lunchtid. En pojke i 13-årsåldern spelade boll på en innergård i Helsingborg i går kväll - då blev en man i 60-årsåldern arg och slog honom. Den arga mannen spottade även på pojkens mamma och sparkade på hans högtalare. Polisen har upprättat en anmälan om misshandel.

Det är oklart om pojken skadades. Under gårdagskvällen fick en polispatrull en raket skjuten nära sig från ett förbipasserande fordon. Raketen avlossades samtidigt som polispatrullen halade flaggan. Patrullen körde ikapp och stoppade aktuellt fordon.

En man i 25-års åldern är nu misstänkt för framkallande av fara för annan, brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och brott mot ordningslagen. Ingen av poliserna fick några personskador i samband med detta. Amerikanska styrkor har skjutit ned två iranska drönare, uppger USA:s regionala militärkommando Centcom på X. Drönarna "hotade internationell sjötrafik i Hormuzsundet", enligt inlägget





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