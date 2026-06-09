Multiple incidents in Stockholm, SVT layoffs, Ebola outbreak in Congo and Middle East tensions

Swedish news covering several distinct events: a manhunt in Stockholm after a stabbing with a chair, layoffs at SVT's sports department, a deadly Ebola outbreak in Congo, Israeli evacuations of Tyros in Lebanon, and various assault cases across Sweden.

I natten inleddes en rad incidenter i Stockholm då en person försökte särskilja sig från ett bråk på Sveavägen. Den inblandade mannen blev aggressiv och anföll personen med en stol, gav sig sedan av och har hittills undkommit.

Offret skadades inte allvarligt. På samma gång har SVT genomgått en omorganisation där totalt 141 tjänster Tas bort från nyhets- och sportavdelningarna. Av dessa berörs elva tjänster inom sporten, och det innebär att Sportnytt kommer få kortare sändning och inte längre ingår i Morgonstudion. Många av de borttagna tjänsterna är möjligen inte fasta anställningar.

Innanför Kongo-Kinshasa har ett utbrott av Ebola fått dramatiska följder. Mer än 100 personer har avlidit och 550 fall är bekräftade. Mörkertalet är stort och smittan har spridit sig sedan maj. Virusvarianten Bundibugyo har ingen vaccin eller specifik behandling, vilket förvärrar läget.

Uganda har stängt gränsen mot Kongo och WHO har satsat nästan fem miljarder kronor för att stoppa smittan. I Mellanöstern eskalerar spänningarna ytterligare. Israels armé har varnat invånare i den libanesiska staden Tyros för att evakuera på grund av hotade attacker och invånarnas säkerhet anses riskabelt. Denna varning skickades via X av den israeliska försvarets arabiskspråkiga talesperson, Avichay Adraee.

Innan varningen nådde fram rapporterades bomber över staden.attack mot Libanon är extra känslig eftersom det relaterar till Iran Israels konflikts som utlöste omfattande eldväxling mellan länderna. I Stockholm fortsätter de våldsamma incidenterna. I Bandhagenpolis fördes till platsen för ett grovt misshandelsbrott i en lägenhetsfest som spårade ur. Fyra personer hittades med blödande sår och blodspår.

Två av dem, en man och en kvinna, tvingades in på sjukhus. Polisen har upprättat två anmälningar om misshandel och en om grov misshandel. En annan person, en man i 20-årsåldern, har misshandlats i Sävsjö av två okända män på hans egen fastighet. Mannen skadades i ansiktet men behövde ingen ambulans.

Misstänkta är fortfarande ute. I Norrköping upptäckte en polispatrull en skadad man som låg utomhus. Mannen, 25 år gammal, hade blivit misshandlad med ett tillhygge han transporterades till sjukhus men var inte allvarligt skadad. Två personer, en man på 25 år och en kvinna på 20 år, anhålls misstänkta för mordförsök.

Polisen har sökt i området och gjort dörrknackningar. Slutligen krockade två bilar på E18 utanför Vallentuna, norr om Stockholm





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