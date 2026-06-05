Multiple stories: Malmö rape investigation, AI risk warnings, football draw, Ukraine peace talks, Liverpool coaching change, Norwegian royal visit, Swedish suspect in Norway, tennis upset, Bolton legal case

A compilation of various news items covering a sexual assault investigation in Malmö, an AI safety warning from Anthropic, Sweden's football draw against Greece, Zelenskyy's peace proposal, Liverpool's new coach Andoni Iraola, Norwegian royal family visiting a imprisoned member, a Swedish suspect in Norwegian crimes, tennis upsets at French Open, and John Bolton's expected guilty plea.

Polisen i Malmö har efterlyst en kvinna som misstänks ha utsatts för våldtäkt på en toalett vid Centralstationen under torsdagskvällen. Brottsplatsen är avspärrad och en teknisk undersökning pågår.

Samtidigt varnar AI-företaget Anthropic för att avancerade AI-modeller kan bli svåra att kontrollera. Detta har väckt debatt även i politiska kretsar i USA och bland tekniska företag. Inom fotboll har herrlandslaget brutit mot expectationer efter oavgjort mot Grekland, med Taha Ali som lyft. Zelenskyj har föreslagit direkta fredssamtal med Ryssland, medan Liverpool och andra klubbar görCoaching-byten.

I Norge besöker kronprinsessan Mette-Marit sin son i fängelse, och en svensk man efterlyses i Norge i samband med misstänkt kriminalitet knuten till gänget Foxtrot samt en tennisspelare framgångsrik i Frankrike medan John Boltons rättsfall fortsätter





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