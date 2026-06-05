Multiple Sweden: Police investigates rape on toilet, Stockholm parking fees, and debate on obesity drug costs

A summary of Swedish and international news: police investigation of a rape on a toilet, new parking fees at Stockholm bathing sites, criticism of obesity medication costs, the death of actor James Handy in a knife attack, the case of missing Lyhanna in France, a hockey injury in the Stanley Cup final, Xi Jinping's visit to North Korea, and US review of Bosnia presence.

Polisen har inlett en utredning efter en anmälan om våldtäkt på en toalett. En teknisk undersökning har genomförts men inga misstänkta har gripits. I ett annat fall rapporteras att den thespiske skådespelaren James Handy , känd från filmer som Top Gun: Maverick och Jumanji, har dött i en knivattack i Los Angeles den 3 juni.

Han var 81 år. Den misstänkte mördaren är 44-årige Michael Gledhill, son till Handys flickvän. Gledhill ska ha erkänt på plats och har gripits. I Stockholm har staden infört parkeringsavgifter på sex badplatser som svar på problem med felparkerade bilar som har hindrat utryckningsfordon.

Oppositionen i stadsdelsnämnden kritiserar avgifterna och vill istället fler p-platser. På den politiska scenen närmar sig höstens val och regeringen Kristersson står inför en översyn av ministerprestationer under mandatperioden. DN har jämfört ministrars produktivitet och medieprestanser. Inom sjukvården tar Stockholm in barn med svårast fetma, en sjukdom som drabbar upp till 100 000 barn i Sverige.

Läkemedlen kostar cirka 2500 kronor per månad och anses inte omfattas av högkostnadsskyddet vilket leder till att familjer själva måste betala, något som kritiseras av experter då andra livsstilsrelaterade sjukdomar inte har samma avgiftsstruktur. I Frankrike har försvinnandet av 11-åriga Lyhanna pompats upp till ett stort fall. Hon sågs stiga in i en bil tillhörande 41-årige Jérôme Barella som sedan häktats för kidnappning. En kropp har hittats i en silo nära Fleurance och det befaras vara Lyhanna.

Barella har erkänt att han förde flickan men påstår att han släppte av henne vid en simbassäng. Han har tidigare varit föremål för misstankar om sexuellt våld som senare avskrevs. Inom ishockeyn fick Vegas-backen Brayden McNabb en puck i ansiktet i Stanley Cup-finalen mot Carolina och måste åka till sjukhus. Carolina vann matchen 4-3 efter att ha känt en comeback från 0-2 och utjämnade serien till 1-1.

Kinas president Xi Jinping ska besöka Nordkorea nästa vecka på inbjudan av Kim Jong-Un, vilket understryker Kinas stöd till det isolerade Nordkorea trots sanktioner. USA har signalerat en översyn av sin roll i Bosnien-Hercegovina efter misslyckade förhandlingar kring utnämnandet av en ny hög representant, och kritiserar den europeiska obeslutsamheten och PIC:s underlåtenhet att fullgöra skyldigheter enligt Daytonavtalet





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