Musk förlorar stämningen av Open AI:s grundare

Elon Musk stämde Sam Altman, Greg Brockman, Open AI och Microsoft under 2024 med anklagelser om att de hade agerat i strid med Open AI:s stadgar genom att ha varit för inriktade på vinst.

Musk förlorar stämning en av Open AI:s grundareVärldens rikaste man Elon Musk förlorar sin mycket uppmärksammade stämning av Open AI och dess grundare Sam Altman och Greg Brockman , enligt CNBC.

Musk stämde Altman, Brockman, Open AI och Microsoft under 2024 med anklagelser om att de hade agerat i strid med Open AI:s stadgar genom att ha varit för fokuserade på att göra vinst. På måndagen slog en federal jury i USA fast att Musk väntat för länge med att stämma bolaget, dess grundare och delägaren Microsoft, och att händelserna som ligger till grund för anklagelserna därför har preskriberats.

Musk hjälpte till att starta Open AI under 2015, men lämnade styrelsen tre rå längre. Sedan lanseringen av Chat GPT 2022 har Open AI varit en branschledande aktör inom AI-utvecklingen





