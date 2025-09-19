Musk, Orbán och Kristersson i ordkrig: Flera händelser i Sverige och runt om i världen

Elon Musk engagerar sig i debatt kring migration och brottslighet. Flera olyckor och incidenter rapporteras i Sverige och grannländer, inklusive en brand, en trafikolycka och ryska flygplan som kränker luftrum.

Elon Musk , ägaren av plattformen X, har engagerat sig i den pågående debatten mellan den ungerske premiärministern Viktor Orbán och Sveriges statsminister Ulf Kristersson . Musk delade Orbáns senaste inlägg, där Orbán uttryckte åsikten att Sverige håller på att dras ner av kriminalitet till följd av migration. Orbán skrev specifikt: ”Migranter har inte fallit från himlen. Någon öppnade dörren”.

Musk kommenterade inlägget med en fråga om vilka organisationer som är ansvariga och som finansierar dessa organisationer, men han utvecklade inte sitt resonemang ytterligare. Orbáns irritation verkar ha utlösts av Sveriges kritik mot Ungern angående ”the rule of law”, vilket i svenska termer motsvarar ”rättsstatens principer”. Denna kritik har riktats mot Ungern av många länder, inte bara Sverige. I Orbáns retorik tycks dock ”the rule of law” handla mer om effektiv brottsbekämpning än om rättssäkerhet och lagens efterlevnad. \Utöver detta har flera andra händelser inträffat. En trafikolycka inträffade på E45 norr om Angeredsbron i Göteborg, där en personbil och en motorcykel var inblandade. MC-föraren fördes till sjukhus, men skadeläget är ännu okänt. Polisen utreder händelsen som vårdslöshet i trafik. I Östersjön kränkte två ryska stridsflygplan en säkerhetszon kring en polsk oljeplattform. De polska myndigheterna är underrättade. I Katrineholm larmades polisen om ett misstänkt farligt föremål. Området spärrades av och utrymdes medan Nationella bombskyddet kallades till platsen. Föremålet bedömdes vara skarpt. Ingen misstänkt greps, och kommunen öppnade samlingslokaler för de evakuerade. En omfattande brand bröt ut på ett hotell i stadsdelen Gårda i Göteborg. Räddningstjänsten bekämpade branden både inifrån och utifrån. Hotellet evakuerades, och ingen person uppges ha skadats. Trafikverket var involverat i insatsen. Branden släcktes strax efter 17.00. Slutligen kränkte tre ryska stridsflygplan Estlands luftrum nära ön Vaindloo i Finska viken. Flygplanen, av typen MiG-31, befann sig i Estlands luftrum i tolv minuter utan att ha en färdplan, aktivera transpondrar eller kommunicera med flygtrafikledningen. Estlands utrikesdepartement har kallat upp Rysslands chargé d'affaires för att framföra en protest





Expressen / 🏆 19. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Utrikesnyheter Elon Musk Viktor Orbán Ulf Kristersson Migration Brottslighet Trafikolycka Brand Ryssland Estland

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Kristerssons syrliga brev till Orbán: ”Kära Viktor”Ordbråket mellan Ulf Kristersson och Viktor Orbán fortsätter. Nu publicerar statsministern ett långt öppet brev till den ungerska premiärministern. ”Vi lägger o

Läs mer »

Orbán attackerar Kristersson igen: Ni är inte våra vännerUngerns premiärminister Victor Orbán har än en gång gått till attack mot Sveriges statsminister Ulf Kristersson. ”Det svenska folket är våra vänner. Din regering är det inte”, skriver han i ett inlägg på X.

Läs mer »

Orbán: Den svenska regeringen är inte Ungerns vänUngerns premiärminister kritiserar Kristersson på nytt.

Läs mer »

Lärarvikarie misstänks för flera barnvåldtäkter i GävleJag är reporter på Expressens breakingdesk och skriver om i princip allt som händer och sker i vår värld. På Expressen har jag varit sedan 2022. Innan dess jobbade jag fem år på Smålandsposten och bevakade min hemstad Växjö och södra Sveriges knutpunkt Alvesta.

Läs mer »

Högtalarljudet i Sony Xperia 1 VII, Honor, Oneplus med fleraEn läsare undrar över vilka mobiler som har bäst ljud i högtalarna. Vi svarar.

Läs mer »

Viktor Orbán attackerar Sverige i sin valkampanjUngerns Orbán använder gängvåldet i Sverige för att flytta fokus från ekonomin och korruptionen

Läs mer »