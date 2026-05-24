My Islam and the Image of Muslim Women

The article delves into the perception of Muslim women and their role in Islam, challenging stereotypes and highlighting the progressive values associated with many Muslim families.

Den muslimska kvinnan behöver inte vara täckt från topp till tå, sakna utbildning och vara förtryckt. Min egen farfar, imamen, stod för något helt annat.

Under våren har det pågått en debatt om huruvida Sverige är ett muslimskt land och om det finns en svensk islam. För några veckor sedan fick jag själv frågan när jag var med i radions När islam diskuteras i Sverige i dag handlar det alldeles för ofta om kontroll, förbud och kvinnors underordning. Om kvinnor som ska täcka sig, lyda sina män och leva efter strikta regler som gör livet mindre fritt och mindre mänskligt.

Bildet som målas upp är att islam begränsar människor. Genom åren har jag träffat olika personer som kommit fram till mig och sagt att det var tur för mig som kom till Sverige och fick frihet. Annars hade du väl som kvinna inte fått utbildning. Varje gång jag får en sådan kommentar blir jag förvånad och ledsen.

Den visar vilken torftig bild många människor har av muslimer. For många verkar bilden av den muslimska kvinnan vara att hon är täckt från topp till tå, saknar utbildning och är förtryckt. När jag tittar på släktbilder från 60- och 70-talet frågar jag pappa och hans syskon hur mina fastrar kunde gå omkring och visa så mycket av sina armar och ben och sitt hår. Farfar var ju imam.

Svaret var att det visserligen fanns imamer som hotade med att fastrarna skulle brinna i helvete för sina korta kjolar, men att ingen brydde sig om dem. Farfar ville att kvinnor dovrebbe vara fria och längden på kjolen sa ingenting om kvinnans moral. Utvecklingen gick framåt. På 70-talet i Kurdistan följde mina fastrar noggrant Parismodet.

Mele Zeki stod för något helt annat än de hårda och kvinnofientliga tolkningar som i dag allt oftare får ta plats i debatten och på sociala medier. Mele Zeki hade tio barn och för honom var det viktigare att hans döttrar utbildade sig än sönerna. Farfar brukade säga att män nästan alltid klarar sig ändå, men att kvinnor måste kunna försörja sig själva för att vara fria och självständiga. Det var inte kontroversiellt för honom.

Det var självklart. Därför blir jag bekymrad när människor i dag försöker göra islam till en religion där kvinnors frihet begränsas och där lydnad värderas högre än kunskap och självständighet. Fundamentalisterna använder religionen som ett verktyg för kontroll, trots att många muslimska familjer genom generationer har stått för motsatsen. Min islam innebär jämlikhet och tolerans.

Till skillnad från fanatiker som vill använda religionen för att begränsa kvinnors liv





