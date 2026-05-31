Myanmar-explosion, amerikansk Iran-politik, kärnkraftsattack och svenska fall: Många händelser samtidigt

En sammanfattning av flera oberoende nyhetshändelser: explosion i Myanmar med många dödade, Trumps avvisande av Iranavtal, drönarattack på Zaporizhzhia, Israels framryckning i Libanon, pappersbruksolycka i USA, våldsincident i Norrköping, återkallande ägg, tågkrock i Vetlanda, kollektivtrafikstörningar och minnesord om Peter Nobel.

En kraftfull explosion skedde i ett lager för sprängämnen i Myanmar , vilket ledde till minst 45 dödsoffer. Enligt lokala räddningsarbetare ytterligare omkring 70 personer skadades i händelsen.

I Sverige inträffade en separat explosion på en fritidsbåt i Torslanda på Hisingen, där en man skadades. Räddningstjänsten Storgöteborg kan inte bekräfta skadans allvar, men mannen transporterades till sjukhus. Orsakan antas vara bensinångor som antändes under tankning vid en småbåtshamn. På den internationella politiska scenen avvisade USA:s president Donald Trump en avsiktsförklaring mellan Iran och USA som inkluderade en 60 dygns förlängd vapenvila. istället skärpte Trump kraven på Iran och ett nytt förslag sägs ha skickats till Teheran.

Beslutet togs under ett möte i Vita husets krisledningscentral Situation Room där flera högt ämbetsmän deltog. En central punkt i de nya kraven är att USA:s och Israels krig mot Iran praktiskt ska avslutas i utbyte mot att Iran släpper kontrollen över strategiska punkter som hamnen i Hormuz. Därefter ska förhandlingar om det iranska atomprogrammet påbörjas. På annat håll rapporteras om ett drönarattack mot Kärnkraftverket Zaporizhzhia i det ryskockuperade södra Ukraina, enligt ryska källor till IAEA.

Det ryska kärnenergiföretaget Rosatom hävdar att det var en medveten och riktad attack från Ukraina, medan Ukraina benäkar det som rysk propagandakampanj. I Mellanöstern flyttar Israel fram sina frontlinjer i Libanon trots en teknisk vapenvila, vilket har gett upphov till internationell kritik. Utrikesminister Jean-Noël Barrot i Frankrike efterfrågar ett krismöte i FN:s säkerhetsråd och menar att ingenting kan rättfärdiga Israels fortsatta insatser.

En allvarlig olycka vid ett pappersbruk i Longview, Washington, USA, har resulterat i elva döda efter att nio personer som saknats hittats döda vid en bruten tank som innehåller det frätande ämnet vitlut. Olyckan inträffade under ett skiftbyte. I Sverige har en kvinnan i Norrköping gripits efter att ha agerat våldsamt i en bostad, bland annat genom att kasta en fågelbur med en papegoja. Polisen omhändertog kvinnan som är misstänkt för våldsamt motstånd och narkotikabrott.

Papegojan fördes till polisstationen där den uppges ha haft det bra under vakten. I samband med livsmedelskontroll har Garant ägg från frigående höns i 6-pack och 12-pack återkallats efter att salmonella påträffats i stallmiljön. Axfoods kvalitetschef Susanna Wadegård uttrycker allvar om situationen. Även transportnära händelser har inträffat; två personer krockade med ett tåg norr om Vetlanda där personbilen slutade på taket.

Båda passagerarna fördes till sjukhus med ambulans och enligt polisen var de vid medvetande men skadeläget är oklart. Störningar på kollektivtrafikens röda linje beräknas vara avhjälpta klockan 19.30 medan prognos för gröna linjen saknas. Slutligen framgår det att Peter Nobel (född 1931), barnbarnsbarn till Alfred Nobels bror Ludvig Nobel, avlidit. Han var jurist och engagerade sig först i försvars- och familjerätt, senare i invandrings- och asylärenden.

Han arbetade bl.a. för Amnesty i Israel och Syrien och var generalsekreterare för svenska Röda Korset samt engagerad i internationellt arbete inom FN och EU





