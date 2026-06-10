Mycket fler anmäler arbetssjukdomar -ökning med nästan 30 procent

Statistik visar en kraftig ökning av anmälningar om arbetssjukdomar. Arbetsmiljöverkets generaldirektör kommenterar möjliga orsaker och betonar vikten av ökad uppmärksamhet och förbättrad arbetsmiljö.

Antalet anmälningar om arbetssjukdomar fortsätter att öka kraftigt i Sverige. Enligt Sveriges Radio Ekot steg antalet med nästan 30 procent under det senaste året jämfört med 2024.

Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Lööw ser flera möjliga faktorer bakom trenden. Han anser att det både kan röra sig om en ökad utmaning inom arbetsmiljön och att problemen får mer uppmärksamhet än tidigare. Arbetssjukdomar definieras som skador som inte inträffar vid en akutolycka utan utvecklas över tid på grund av arbetsmiljön. De omfattar tillstånd som belastningsskador, allergier och andra sjukdomar relaterade till arbetsförhållanden.

Denna utveckling väcker oro bland experter och politiker eftersom den indikerar att arbetsplatserna inte alltid är tillräckligt säkra för anställda. Myndigheter och arbetsgivare analyseras nu för att förstå varför antalet fall ökar och vilka åtgärder som behövs för att vända trenden. Samtidigt pågår en debatt om huruvida ökningen delvis beror på förändrade rapporteringskrav eller en verklig försämring av arbetsmiljön. Lööw understryker vikten av att både förebygga och hantera arbetssjukdomar korrekt.

Återkommande journalister kommer att följa ämnet och granska statistikens tillförlitlighet samt samhällskonsekvenserna av flera sjukdagar och sjukpenningkostnader. Lindriga åtgärder som ergonomiska anpassningar och tidig utredning kan möjligen bromsa utvecklingen. Den långsiktiga planeringen för ett hållbart arbetsliv står nu i fokus för många планerare inom socialförsäkringen och näringslivet





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