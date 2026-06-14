Mygg spreder virus: Doktorander tränas i norra Europa

Mygg som bär på farliga virus som West Nile, dengue och Zika blir vanligare i norra Europa. Doktorander i Umeå får utbildning för att upptäcka riskmygg och övervaka spridning.

Mygg or som fungerar som värdar för potentiellt farliga virus blir allt vanligare i norra Europa. Som en del av denna utveckling får doktorander vid Umeå universitet utbildning i att identifiera riskfyllda arter.

- Det vi är mest bekymrade för är West Nile-viruset, säger Anders Lindström, forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt. På grund av klimatförändringarna finns det oro för att virus som dengue, Zika och chikungunya också kan spridas mot norr. Vissa myggarter utgör en större risk för överföring. I Umeå lär Doktorander hur man använder fällor för att fånga mygg och sedan analysera dem för att upptäcka möjliga smittobärare.

- West Nile-viruset är det som bekymrar oss mest. Det drabbar huvudsakligen fåglar, men om en mänisk infecteras kan hon bli mycket sjuk och i värsta fall dör, förklarar Anders Lindström. Ännu har viruset inte påvisats i Sverige, men nyligen upptäcktes det i Danmark och Estland. - Jag har länge trott att det också skulle komma till Sverige, förmodligen först och främst hos djur, säger han.

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Mygg Virus West Nile Klimatförändringar Umeå Universitet

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