Myggfritt i Folkärna - torra förhållanden dämpar myggstammen i nedre Dalälven

En ny veterinärmedicinsk rapport visar att torrt väder och avsaknad av översvämningar i nedre Dalälven minskar myggpopulationen. Emma Nylén och sonen Charlie delar sina förväntningar på en sommar utan mygg, samtidigt som forskare varnar för att förändrade regnmönster kan vända trenden.

I en ny rapport från Statens veterinärmedicinska anstalt bildar den uteblivna våren och de minimala översvämningarna i nedre Dalälven ett ovanligt klimatscenario som starkt dämpar myggpopulationen.

Den torra period som har drabbat området under våren har hindrat mygglarverna från att finna tillräckligt vatten för att genomgå sina utvecklingsstadier. Expert Anders Lindström förklarar att det krävs en exceptionell mängd regn under sommaren för att återupprätta de stående vattenmassor som normalt fungerar som yngelmiljöer. Utan dessa förutsättningar sjunker grundvattnet, vilket leder till färre pölar och därmed färre platser där mygglarver kan kläckas.

På platser där grundvattnet fortfarande ligger nära ytan kan lokala myggnivåer dock vara högre, men den övergripande trenden pekar på en tydlig minskning jämfört med tidigare år. Denna förändring har också implikationer för den lokala faunan. Under de senaste torra somrarna har vissa insektsarter, bland dem två fjärilsarter som försvann i Sverige 2018, drabbats hårt av den varma, torra luften. Djur som är beroende av stickmyggor som födokälla har tvingats anpassa sin diet och söka andra insekter för att överleva.

Således kan en minskning av myggor leda till kedjereaktioner i ekosystemet, där arter som normalt lever av små blodsugare möter en brist på sin vanliga näringskälla. I en kortfilm presenterad av SVT får tittarna möta Emma Nylén och hennes son Charlie Holmqvist, som bor i den lilla byn Folkärna i Avesta kommun längs Dalälven. I intervjun delar de med sig av sina förväntningar inför en sommar som ser ut att bli nästan myggfri.

Emma uttrycker både lättnad och nyfikenhet över hur den förändrade myggsituationen kan påverka deras vardag, särskilt när de planerar utomhusaktiviteter som tidigare ofta avbröts av insisterande insekter. Charlie, som är tio år gammal, berättar att han ser fram emot att kunna spela fotboll och cykla utan att ständigt behöva skydda sig med myggspray. Trots den positiva stämningen påpekar både Emma och Anders Lindström att vädret kan vara oförutsägbart; en ovanligt våt sommar skulle kunna återupprätta de förutsättningar som gynnar myggutbrott.

SVT:s nyhetsredaktion understryker vikten av saklig och opartisk rapportering och betonar att de presenterar den kunskap som för närvarande finns, samtidigt som de är tydliga med vad som ännu är ovisst. Sammanfattningsvis pekar den nuvarande klimatanalysen på en lovande minskning av myggförekomsten i nedre Dalälven, vilket kan ge både människor och djur en andningspaus från den tidigare intensiva myggpressen.

Men experterna varnar för att framtida regnmönster kan förändra scenariot snabbt, så att både lokala invånare och forskare fortsätter att följa utvecklingen med stor uppmärksamhet





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