Mysteriet kring Irans högste ledare: Intern splittring och låsta förhandlingar

En djupgående analys av den politiska krisen i Iran efter Mojtaba Khameneis försvinnande från offentligheten och de spända relationerna med USA.

Sedan den tjugoåttonde februari har en tung tystnad lagt sig över det iranska ledarskapet, vilket har skapat en våg av spekulationer och oro både inom landet och internationellt.

Mojtaba Khamenei, som nu innehar rollen som högste ledare, har inte visat sig offentligt på flera veckor. Denna frånvaro är särskilt problematisk då den sammanfaller med en av de mörkaste perioderna i landets moderna historia. I krigets inledningsfas drabbades familjen av en förödande attack som krävde livet på hans far, ayatolla Ali Khamenei, samt flera andra nära familjemedlemmar. Enligt uppgifter från internationella medier som The New York Times och Reuters är situationen för Mojtaba Khamenei kritisk.

Källor hävdar att den 58-årige ledaren är svårt skadad och lider av omfattande ansiktsvanställdhet till följd av de bomber som utplånade stora delar av hans familj. Denna fysiska och psykiska trauma sägs vara orsaken till att han hålls isolerad från allmänheten, medan regimen kämpar för att upprätthålla en fasad av stabilitet. Samtidigt som ledarens hälsa förblir en gåta, kokar det under ytan i den iranska maktapparaten.

De regimtrogna hökarna, som utgör den mest konservativa och hårdföra falangen inom regimen, har börjat uttrycka en djup frustration över hur landet styrs i frånvaron av en synlig ledare. Särskilt riktas kritiken mot talmannen Mohammad Bagher Ghalibaf och den grupp som leder det nationella säkerhetsrådet. Enligt rapporter från Wall Street Journal uppfattas Ghalibaf som alltför villig att kompromissa och ge efter för amerikanska krav.

Experten Arash Azizi, som noga följer de regimtrogna kretsarna, menar att det råder en utbredd bestörtning över de eftergifter som ges under de pågående förhandlingarna. De hårdföra krafterna anser att förhandlingsdelegationen är alldeles för liberal och att de riskerar att sälja ut landets principer för en bräcklig fred. Kravet från dessa grupper är nu tydligt: de vill ha ett bevis på att Mojtaba Khamenei fortfarande leder landet och att han faktiskt stöder de diplomatiska stegen.

På sociala medier har kraven eskalerat, och många kräver nu att ledaren åtminstone ska publicera ett röstmeddelande för att bekräfta sin existens och sin auktoritet. På den internationella arenan är läget minst lika låst. Iran har via medlare i Pakistan lämnat ett svar på den senaste fredsplanen, men gensvaret har inte landat väl i Washington.

Donald Trump har uttryckt ett starkt missnöje med Irans inställning och har via plattformen Truth Social anklagat regimen för att endast spela ett strategiskt spel för att fördröja processen. För tillfället ser utsikterna för nya, konkreta förhandlingar mörka ut, främst på grund av Irans absoluta vägran att inleda samtal om sitt kontroversiella kärnvapenprogram i detta skede.

Teherans strategi tycks istället vara att först prioritera ett slut på de aktiva striderna och att säkerställa att Hormuzsundet, en av världens viktigaste handelsleder för olja, kan öppnas för trafik igen. Denna prioritering ses av USA som ett sätt att undvika de svåra frågorna om kärnvapen samtidigt som man försöker lindra det ekonomiska trycket på den egna ekonomin.

För att hantera krisen har president Pezeshkian försökt lugna både motståndare och anhängare genom att hävda att Mojtaba Khamenei är vid liv men hålls undan av strikta säkerhetsskäl. Pezeshkian har omtalat ett möte med ledaren som ska ha varat i över två timmar, men han har konsekvent vägrat att gå in på detaljer om samtalets innehåll eller ledarens faktiska tillstånd. Denna brist på transparens har endast gött ryktena om att ledaren kan vara död eller helt oförmögen att styra.

Från ledarens kansli har Mazaher Hosseini försökt förklara frånvaron av nya bilder och ljudklipp med att fienden försöker lura till sig sådana inspelningar för att kunna missbruka dem i propagandasyfte. Denna officiella förklaring tas dock med stor skepsis emot av både internationella analytiker och inhemska kritiker, då det är ovanligt att en ledare i en teokrati förblir helt tyst under en så kritisk period av nationell och internationell instabilitet.

Den interna maktkampen och det externa trycket skapar nu en farlig dynamik där Irans framtida riktning hänger på en ledare som ingen har sett sedan februari





Donald Trump rasar mot Iran svar på hans fredsplanDonald Trump rasar mot Iran svar på hans fredsplan.Donald Trump har nu svarat Iran – efter deras svar på USA:s fredsförslag tidigare under dagen idag. "Jag har just läst svaret från Irans så kallade 'representanter'. Jag gillar det inte – Totalt oacceptabelt! Tack för er uppmärksamhet i denna fråga", skriver den amerikanska presidenten på plattformenFörslaget ska ha framförts av medlarlandet Pakistan, men det är oklart vad det innehöll, enligt nyhetsbyrån. Enligt den iranska regimkontrollerade nyhetsbyrån Irna handlar förslaget främst om att få ett slut på kriget. Huvudfokus i Irans svar är att nå ett slut på kriget och att säkerställa den maritima säkerheten i Persiska viken och Hormuzsundet, rapporterar i sin tur Isna.Det exakta innehållet i USA:s förhandlingsförslag, eller snarare avsiktsförklaring, är inte heller känt, men det sägs bestå av 14 punkter. Enligt källor som bland annat det amerikanska mediebolaget Axios hänvisar till, är en viktig punkt Irans fortsatta kärnenergiprogram – och ett moratorium på anrikning av uran. Både Iran och USA ska häva de sanktioner och insatser som blockerar Hormuzsundet enligt det amerikanska förslaget, rapporterar TT.USA ska enligt förslaget samtidigt lyfta de sanktioner som landet riktar mot Iran, samt frigöra iranska tillgångar som frusits. Omfattningen på dessa två punkter är inte helt känt – om det till exempel ska gälla samtliga amerikanska sanktioner mot Iran. Tanken är att USA:s förslag ska ligga till grund för fortsatta förhandlingar, för att nå ett slutgiltigt fredsavtal mellan USA och Iran – med en tidsplan på 30 dagar av förhandlingar medan vapenvila råder.

