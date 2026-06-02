Mystiska dödsfall i Uganda: Ebola-utbrott i Bundibugyo

Rapporter om mystiska dödsfall har förbryllat forskarna i Uganda. En ny variant av ebola har upptäckts i trakterna kring Bundibugyo, och Ugandas regering har bekräftat att ett utbrott har startat. Jochebed Kyamikwa, som smittades i det första kända utbrottet av ebola, bundibugyo, har besegrat den fruktade sjukdomen.

Hösten 2007 kom rapporter om mystiska dödsfall som förbryllade forskarna. Du vet väl att du kan skapa ett gratis konto på DN? Som inloggad kan du ta del av flera smarta funktioner.

Knattrande motorcyklar och stånkande lastbilar passerar genom staden Bundibugyo. Den 56-åriga kvinnan Jochebed Kyamikwa står under ett gult parasoll som skyddar mot den stekande solen och säljer simkort och mobildata. En knastrig röst från en sprucken högtalare på en pickup ljuder allt högre: Ebola är en riktig sjukdom, så känner du igen symtomen, detta ska du göra om du tror dig vara smittad.

I grannlandet Kongo, bara någon mil bort, härjar farsoten i ett utbrott som redan skördat över 200 människoliv. Misstron mot myndigheterna är stor. - Folk säger att det är propaganda, att det är något som regeringen har hittat på för att få pengar från biståndsgivarna. Men detta är i högsta grad på riktigt, säger Jochebed Kyamikwa.

Hon, om någon, borde veta. Jochebed Kyamikwa smittades i det första kända utbrottet av just denna variant av ebola, bundibugyo, och lyckades besegra den fruktade sjukdomen. Drottning Elizabeth II väntades i slutet av månaden till Uganda för ett toppmöte med alla regeringschefer i det brittiska samväldet. Hela landet talade om det stundande drottningbesöket som var en rejäl fjäder i hatten för presidenten Yoweri Museveni.

Bundibugyo ligger bakom de ståtliga Ruwenzoribergen som når över 5 000 meter. Sedan slutet av augusti hade en rad mystiska dödsfall i byarna på bergsluttningarna förbryllat myndigheterna. I väster reser sig Ruwenzoribergen mot molnen och i öster övergår banan- och kakaoplanteringar i regnskog vid gränsen mot Kongo. För 20 år sedan nåddes Bundibugyo bara med en dålig grusväg men nu är det en vältrafikerad handelsrutt som löper genom staden, mot gränsen till Kongo i väster.

Visade negativa resultat och hypotesen var först att det handlade om matförgiftning. Jochebeds storebror Jeremiah Muhindo, en lokal affärsman och drivande kraft i den lokala Röda korset-föreningen, begav sig i mitten av månaden till byn Kikyo som ligger ett par kilometer nordost om Bundibugyo. Han skulle hälsa på en vän som insjuknat i Kikyo. Samtidigt blev Jeremiah Muhindo själv sjuk.

Först lades han in på en lokal klinik där han behandlades för feber, kräkningar och diarré. Jochebed besökte sin storebror på kliniken, som var underbemannad och saknade utrustning. - Det fanns inte så mycket personal, så jag var den som tvättade honom och tömde hans bäcken med avföring och spyor, berättar hon. Broderns tillstånd försämrades och han flyttades till distriktssjukhuset i Bundibugyo.

Sjukhuset byggdes på 1960-talet och består av ett antal mindre enplansbyggnader som kopplas ihop med korridorer av utomhusgångar under tak av korrugerad plåt. Ezekiel Kisughu framför den vårdsal på distriktssjukhuset där han kämpade mot den fruktade blödarfebern. I dag är det en mödravårdsenhet. Det rörde sig om för sjukdom.

Prover hade först skickats till det nationella virusinstitutet i Entebbe utanför Kampala. Inte heller experter i Sydafrika hade nått framgång så den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC i Atlanta hade kopplats in. Den stora dagen för drottningens besök hade kommit. Onsdagen den 21 november rullades den röda mattan ut på flygplatsen i Entebbe för de celebra gästerna.

Drottning Elizabeth II tillsammans med Ugandas president Yoweri Museveni. Besöket i Uganda fick flera överlevare att misstänka att regeringen väntade med att slå fast att ebola hade brutit ut i landet. På fredagen samma vecka blev Jeremiah Muhindos tillstånd kritiskt och den medicinska ledningen på sjukhuset i Bundibugyo samlades kring honom. Muhindo var en välkänd person i staden och vän med hela personalen.

Söndagen då toppmötet avslutades, avled Jeremiah Muhindo och ett par dagar senare fick han en statsmannamässig begravning i hembyn. - Jag började få väldigt hög feber och kräkas och bad familjen att ta mig till sjukhuset. När Jochebed Kyamikwa blev utskriven från sjukhuset, fick hon veta att systern och barnen vräkts från sin bostad av hyresvärden, på grund av rädsla för smitta. Där fick hon först kinin mot misstänkt malaria.

Hennes brorson, som också hjälpt sin pappa Jeremiah, blev samtidigt allvarligt sjuk och hamnade på samma avdelning. Ytterligare tre familjemedlemmar lades in dagen därpå. Släpptes det katastrofala beskedet av Ugandas regering och Världshälsoorganisationen (WHO), att ett utbrott av ebola hade startat i trakterna kring Bundibugyo. President Yoweri Museveni, 81, har styrt landet sedan 1986.

Han aviserade inför valet i vintras att denna mandatperiod blir hans sista. Att det var en ny variant av ebola, var anledningen till att blödarfebern hade avfärdats som orsak till dödsfallen - denna typ hade inte gett utslag vid tidigare tester. Det var ett stort vetenskapligt genombrott. Senare skulle varianten, enligt dåvarande praxis, få namn efter den ort där den upptäckts.

Det är därför som man i dag, 2026, talar om bundibugyo-ebola i Kongo





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Ebola Uganda Bundibugyo Mystiska Dödsfall Sjukdom

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