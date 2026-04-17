Mystiskt ljusfenomen över Sverige kopplas till rysk raket; ICE-chef avgår; USA och Iran nära fredsavtal

Ett mystiskt ljusfenomen observerades över norra Sverige och Finland, tros vara en rysk rymdraket. USA:s migrationschef lämnar sitt jobb. Misstänkt mordbrand i Norrköping. Libanon anklagar Israel för vapenbrott. Svensk åtalad för miljontvist med Svenska kyrkan i New York. E4 avstängd p.g.a. brand i farligt gods-släp. Glädjeyra i Beirut efter vapenvila. Trump: USA och Iran nära fredsavtal.

Ett märkligt ljusfenomen över norra Sverige väckte uppmärksamhet under natten till fredagen. Polisens larmcentral mottog flera samtal från oroliga medborgare som bevittnat det ovanliga skådespelet på himlen. Även polispatruller i Umeå observerade ljuset. Casey Causevic, RLC-befäl, beskriver upplevelsen för polisen: Fenomenet rörde sig över himlen och polispatrullerna upplevde det nästan som att det var strålkastare som lyste ner på backen.

Ljuset var så distinkt att det väckte starka reaktioner och samtal till myndigheterna. Fenomenet var inte begränsat till Sverige; det kunde även observeras från Finland. Finländska myndigheter har nu meddelat att ljusfenomenet tros vara relaterat till uppskjutningen av en rysk rymdraket. I en separat händelse lämnar chefen för USA:s migrationspolis, ICE, Todd Lyons, sitt uppdrag i slutet av maj. Han lämnade in sin avskedsansökan till den nya ministern för inrikes säkerhet, Markwayne Mullin. Lyons, som utnämndes till ställföreträdande chef för ICE av Donald Trump i mars 2025, har varit en central figur i presidentens stränga migrationspolitik. Amerikanska medier rapporterar att Lyons sedan förra året har varit ansvarig för omkring en halv miljon deportationer utförda av ICE. Han har mött omfattande kritik gällande de metoder som ICE använt sig av. Det är ännu oklart vem som kommer att efterträda honom på posten. I Norrköping utreds en misstänkt mordbrand efter att en företagslokal fattat eld under torsdagskvällen. Polisen har inlett en förundersökning och ingen person har ännu gripits. Torbjörn Lindqvist vid polisen uppgav för SVT att det brann än när räddningstjänsten anlände, men att branden snabbt kunde släckas. Inga personskador har rapporterats i samband med branden. Libanon har anklagat Israel för att ha brutit vapenvilan som trädde i kraft på torsdagskvällen. Kort efter att vapenvilan börjat gällde, uppgav den libanesiska militären att Israel genomfört attacker mot mindre städer i södra Libanon. Armén uppmanade via plattformen X invånare att avvakta med att återvända till de södra byarna och städerna på grund av flera överträdelser av avtalet. En svensk medborgare har åtalats i USA misstänkt för att ha stulit närmare 35 miljoner kronor från Svenska kyrkan i New York. De misstänkta stölderna, som uppgår till över 3,8 miljoner dollar, ska enligt åklagaren ha pågått under en sexårsperiod. Mannen, som arbetat som bagare i kyrkans café och även varit en del av dess styrelse, misstänks ha utnyttjat sin position för att öppna egna konton i kyrkans namn och sedan kontrollerat dessa. Pengarna ska enligt utredningen ha använts till bland annat mat, räkningar och misslyckade affärsprojekt. Den åtalade mannen nekar till anklagelserna. Svenska kyrkan i New York uppger att deras ekonomi är stabil och att verksamheten fortsätter som planerat. Kyrkoherde Fredrik Ollila betonar i ett pressmeddelande att de tar händelserna på stort allvar och samarbetar med myndigheterna för att utreda vad som hänt. Vägen E4 i Knivsta har varit avstängd i norrgående riktning sedan en brand bröt ut i ett släp med farligt gods vid 23-tiden på torsdagen. Trafikverket har uppskattat att vägen kan öppnas igen först klockan 10 på fredagen. Ingen person skadades i samband med branden. I Beirut har firandet av vapenvilan mellan Israel och Libanon pågått livligt. Skott har avlossats upp i luften i över en halvtimme för att välkomna den tio dagar långa överenskommelsen. Enligt nyhetsbyrån AFP har människor synts återvända till stadens södra förorter, områden som drabbats hårt av Israels bombningar och som är starkt förknippade med Iranstödda Hizbollah. President Donald Trump har uppgett att USA och Iran befinner sig mycket nära ett fredsavtal. Enligt Trump har Iran gått med på en rad viktiga punkter, inklusive att inte anrika uran för att framställa kärnvapen. Trump menar att Iran är mer villiga att kompromissa nu än tidigare och att samtalen kan återupptas under helgen. Iran har ännu inte kommenterat presidentens utspel





Slutgiltigt beslut: Darya och Donya får inte återvändaSystrarna får inte komma tillbaka till sjuksköterskeprogrammet i Sverige – fast i Iran efter att ha tonårsutvisats.

Källor: Framsteg i samtalen mellan USA och IranFörhandlarnas ansträngningar att förlänga vapenvilan mellan USA och Iran har gjort framsteg, och båda sidor väntas återvända till förhandlingsbordet inom kort. Det uppger källor till AP.

Krig mellan Iran, USA och Israel - Hormuzsundet blockeratEn rapport om den eskalerande konflikten mellan Iran, USA och Israel, inklusive attacker, motattacker och blockad av Hormuzsundet. Nyheten täcker även misslyckade fredssamtal och nya förhandlingar.

Uppgifter: USA och Iran möts nästa vecka – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Sverige driver på för ett starkare europeiskt Nato som komplement till USA:s engagemangStatsminister Ulf Kristersson betonar att arbetet med en plan B för försvarsalliansen inte är en reservplan för Nato, utan ett led i att stärka den europeiska dimensionen. Han menar att Europa genomgår den största militära upprustningen sedan kalla kriget och att Sverige spelar en drivande roll, särskilt när det gäller säkerheten i Östersjöregionen. Kristersson understryker att man på sikt inte kan räkna med att USA ensamt ska bära ansvaret för Europas försvar. Han avböjer också att kommentera uttalanden från andra ledare inom alliansen och framhåller Natos transatlantiska karaktär och vikten av att balansera olika intressen.

USA: Nya sanktioner mot iransk olja – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

