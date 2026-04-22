Myten om den obligatoriska framgången i invandringsdebatten

Debatten om invandring präglas allt oftare av framgångssagor som bevis för nytta. Men är detta rätt väg att gå, eller riskerar vi att osynliggöra människovärdet bakom asylrätten?

Det har nu gått tre veckor sedan det svenska herrlandslaget i fotboll säkrade sin plats i VM, men efterdyningarna i form av debatter på sociala medier har inte lagt sig. Namn som Gyökeres, Ayari, Zeneli och Ali lyfts ständigt fram som levande bevis på att invandring är en fundamental berikning för Sverige. Även landslagsstjärnor som Alexander Isak och Dejan Kulusevski används som slagträn i en diskurs där individers framgångar blir synonyma med invandringens ekonomiska och kulturella vinst.

Detta narrativ är logiskt begripligt efter en lång period av växande skepsis mot invandring i samhällsdebatten. Många känner ett behov av att motverka den ensidiga bilden av problematik genom att visa framsidan av det faktum att över två miljoner invånare i Sverige är utrikesfödda. Problemet uppstår dock när vi gör prestation till ett krav för acceptans eller en garant för att invandring är önskvärd. När framgångsrika individer lyfts fram som argument blir de i förlängningen en måttstock för alla som vill söka sig hit. Detta skapar en skev bild av varför människor faktiskt flyttar. Även om arbetskraftsinvandring och studier är vanliga vägar, är de primära incitamenten för att bosätta sig i Sverige ofta helt andra. Människor söker sig hit för att de har funnit kärleken, för att de flyr från krig och förföljelse, eller för att de vill återförenas med sin familj. Att ställa krav på att varje individ ska vara en vinstmaskin för samhället för att rättfärdiga deras existens här är djupt problematiskt. De flesta människor är precis som folk är mest; de går i skolan, arbetar för sin försörjning och strävar efter en dräglig vardag. Vissa bär på tunga trauman från sitt förflutna, fysiska eller psykiska sår som kräver tid och stöd för att läka. För dessa individer är vägen till ekonomisk självständighet ofta lång eller kanske helt ouppnåelig, men det gör dem inte mindre berättigade till en fristad. Asylrätten är en mänsklig rättighet och inget som kräver att individen bevisar sitt ekonomiska värde för mottagarlandet. Att argumentera utifrån nyttoperspektivet, även i godhetens namn, är riskabelt då det ger kritikerna ett öppet mål. Om man definierar invandringens värde genom framgångssagor, blir varje individ som misslyckas eller hamnar utanför ett legitimt argument för att invandringen är en belastning. Det liknar fenomenet med listor över årets kvinnor; även om syftet är gott tenderar dessa att framställa de framgångsrika individerna som undantag som bekräftar regeln snarare än som representanter för en hel grupp. De som på allvar värnar om människors rätt att söka en framtid i Sverige bör istället försvara rätten att få vara mänsklig i sin fulla bredd. Det innebär att ha rätt att både lyckas och misslyckas, att prestera stort eller att bara leva ett alldagligt liv. Att reducera människor till enbart sina bidrag till bruttonationalprodukten eller sportsliga framgångar är att förlora den medmänsklighet som borde vara fundamentet i ett öppet samhälle. Vi måste våga stå upp för att rätten till trygghet inte är en tjänst som kan förverkas vid utebliven prestation





