Myten om mäns ondska och kvinnors skörhet är förnedrande för alla och bör överges till förmån för en genuint jämställd människosyn. Våldsrelationer kan liknas vid krigstillstånd, med konstant stress och tunnelseende. Att leva som gisslan hos två vuxna där den ena utövar våld mot den andra är behäftat med stora samhällskostnader.

Myten om mäns ondska och kvinnors skörhet gagnar inte någon. Den bör överges till förmån för en genuint jämställd människosyn . Man kan bli beroende av ett våldsförhållande eftersom det erbjuder distraktion och blir till ett ömsesidigt missbruk när rädslan att möta sig själv är större än rädslan för partnern.

Ibland vill man få stryk för att det matchar bilden av en själv som usel men också för att det gör en bättre än den som slår. Det finns ett överläge i att bli slagen. Kvinnan kan provocera för att väntan på nästa slag är olidlig och innebär mer ångest än slaget i sig. Man vet att – men inte när – smällen kommer.

Att få huvudet dunkat i väggen gör ont men ångesten släpper en stund. Hon vill ha stryk därför att just då är nästa misshandel som mest avlägsen. Men ’vill’ är ett vanskligt ord för man kan inte tala om vilja i sådana här sammanhang. Våldsrelationer kan liknas vid krigstillstånd.

Stressen är konstant och så hög att man alltid har tunnelseende och ingen av parterna är vid sina sinnes fulla bruk





