Nahir Besara: Familjens hjärta och Hammarbys framtidshopp

Hammarbys lagkapten Nahir Besara reflekterar över sin karriär, familjens betydelse och drömmen om ett SM-guld. Trots personliga utmärkelser är familjens glädje och möjligheten att lyfta pokalen med Hammarby de starkaste drivkrafterna. Samtidigt uttrycker han en önskan att hans barn finner sina egna vägar, bortom den tuffa fotbollsvärlden.

Fotboll svärlden runt Nahir Besara snurrar allt snabbare, men för Hammarbys lagkapten finns det tre konstanter som genomsyrar hans liv: familjen, passionen för klubben och drömmen om ett SM-guld. Även efter en match där strålkastarljuset riktas mot honom, är det barnens reaktioner som värmer mest. Femårige Sebastian Besara, som inte kan få nog av att se sin pappa omgiven av journalister, drar försiktigt i hans arm.

Hans bror Christian, sju år gammal, är också en trogen supporter som inte missar en match. Även om lillasyster Celine stannade hemma den här gången, är hela familjen Besara en enhet som lever och andas Hammarby IF. Nahir Besara beskriver den bästa känslan på hela matchen som att efteråt se sina barn och deras glädje. Han hoppas dock att de inte följer i hans fotspår karriärmässigt. För Besara har fotbollen varit allt, en passion som tog fart på allvar efter Frankrikes VM-guld 1998. Han minns barndomens ändlösa timmar på gården, där fotbollen var ständigt närvarande. Nu, med egna barn, ser han hur generationer skiljer sig åt; medan barnen förr i tiden sökte sig ut spontant, måste dagens barn ofta uppmuntras att röra på sig. Trots denna observation, och med en djup förståelse för fotbollens tuffa verklighet, uttrycker Besara en stark önskan att hans söner ska finna andra drömmar och yrken. Han har sett för många vänner kämpa och må dåligt efter misslyckade fotbollskarriärer. Han vill inte se sina egna barn förkrossade på samma sätt, och vikten av att uppleva motgångar och finna nya vägar i livet är något han värderar högt. Familjen Besaras hem utanför Södertälje är en symbol för deras liv. Bakom en ljus villa glittrar en sjö i vårsolen, och i vardagsrummet hänger en tavla som tidigare fallit ner från väggen, ett litet kaos som snart ska åtgärdas. Prisskåpet är dock en tydlig manifestation av Nahir Besaras framgångar. Här finns utmärkelser som Årets spelare i allsvenskan, Årets mittfältare och domarnas pris som säsongens bästa spelare. Men trots dessa personliga hyllningar, och trots tröjan med nummer 200 som markerar hans 200 matcher för Hammarby, känner han att något saknas. Det stora målet, den absoluta drivkraften som får honom att gå till träningen och kämpa som en artonåring, är att vinna SM-guld med Hammarby. Han vet inte exakt hur pokalen kommer att se ut eller vad han ska göra med den om han lyckas, men tanken på att lyfta den och fira med supportrarna är allt. Det är det enda som driver honom, det enda som får honom att fortsätta trots att han passerat 35-årsstrecket. Hammarby, som inte vunnit SM-guld sedan 2001, har de senaste säsongerna två raka andraplatser och tippas återigen som mästare av experterna. Besara ser den nuvarande gyllene generationen av spelare, som snabbt säljs vidare efter genombrott, som en möjlighet. Han betonar vikten av att ta vara på chansen och att ett bra halvår kan leda till ekonomiskt oberoende, vilket kan förändra hela livet. Han jämför med spelare som Pontus Wernbloom som behövde flera steg i karriären för att nå sin fulla potential och tjäna stora pengar. För Besara och hans lagkamrater handlar det nu om att omvandla potential till konkreta resultat och därmed skriva ett nytt kapitel i Hammarbys historia





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Northclean och Autolease: Samarbete för hållbarhet och kostnadseffektivitet i en föränderlig världNorthclean, ett ledande tjänsteföretag, samarbetar med Autolease för att navigera i utmaningarna med fordonsleveranser, hållbarhetskrav och kostnadsoptimering. Genom energieffektiva fordon, smart finansiering och löpande uppföljning siktar de på en långsiktigt hållbar omställning.

Read more »

Wallenberg-familjen investerar i Stegra – en affär med politiska fördelarWallenberg-familjens investering i Stegra ses som en affär som genererar politisk goodwill, även om bolaget inte skulle bli lönsamt. Investeringen på 0,7% av Wallenberg-stiftelsernas kapital ses som en märkeshändelse. Stegra får in 15 miljarder kronor i nytt kapital, vilket inkluderar Wallenbergs inträde som ny ägare.

Read more »

Otydliga regler bakom stängda konton: Så drabbas kunderIntervju med Finansförbundets ordförande om hur penningtvätt och otydliga regler skapar stress, övertid och kontostängningar.

Read more »

Sverige står på läktaren när Europa storsatsar på snabbtågDe andra bygger framtidens järnvägar och knyter kontinenten tätare – Sverige håller sig utanför och ser på.

Read more »

Hjelmberg bekräftar: Nobbat förfrågningar från utlandet - AllsvenskanHammarbys framgångar på transfermarknaden väcker intresse. Nu bekräftar sportchefen Mikael Hjelmberg att han nobbat utländska förfrågningar i vår. - Jag har valt att tacka nej, säger han i Bollklubben.

Read more »

Utvisning och ordväxling i slutspelsmatchen: Barkemo och Killinen i fokusEn situation i slutspelsmatchen mellan hemmalaget och gästerna ledde till en utvisning för Lenni Killinen efter en incident med Tim Barkemo. Barkemo träffades av en klubba på handen och reagerade med en crosschecking, vilket domarna ansåg var en förstärkning. Både spelare och tränare kommenterade händelsen och utvisningen.

Read more »