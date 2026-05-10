Nahir Besara under prГ¶vet av sin Hammarby-form, och framtiden för laget

Nahir Besara, som gjorde två mål och fyra assister för Hammarby senast, belyser under ett spelprogram hur han har direkt inlett säsongen. Han reflekterar om sin form, frågan kring hans kvalitet och framtida betoning i laget. Samtidigt kommer han med ett besked som sitter väl i huvet på lagkapten Kall Rehn

"Efteråt förvånades Hammarby -kaptenen över att det knorras om hans form. Nahir Besara gästar studion efter segern mot IFK Göteborg. Den offensive mittfältaren har vräkt in poäng sedan han återvände till Hammarby inför säsongen 2022.

Och på sju matcher i årets allsvenska har Nahir Besara stått för två mål och fyra assister. Men trenden under säsongsinledningen har varit att 35-åringen inte involverats lika mycket i Bajens anfallsspel. För ovanlighetens skull blev Besara utbytt när kvarten återstod av bortamatchen mot IFK Göteborg. \

"Jag har ingen aning.

Kalle tar ett beslut och står för det. Han gör det som han tänker är bäst för laget då. Det är inget problem. Om han tycker att jag ska vara bänkad i nästa match så är det han som bestämmer det.

Det är inga problem, säger Besara och fortsätter om sin egen säsongsinledning:



"Det är så klart att man vill vara mer involverad. Men det blir så att motståndaren gör vissa grejer som gör att... Det känns som att flyttar jag mig någon meter så har jag ändå en gubbe på mig hela tiden.



"De stänger centralt och backar hem, speciellt i första halvlek där de ville stänga med mittfältarna framför oss, och inga vägar in till oss.

Men samtidigt är vi så pass skickliga att vi ändå ska kunna göra det bättre.



"Besara svarade om frågetecknen som rests kring formen, och huruvida han är lika bra som för ett år sedan.



"Har jag blivit så dålig att jag blitt ifrågasatt så? Det är okej för mig





