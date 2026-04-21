En kritisk genomgång av hur privatiseringar inom välfärden och en sviktande politisk journalistik hotar principen om att all offentlig makt ska utgå från folket.

Regeringsformen utgör den mest fundamentala grundpelaren i vår svenska lagstiftning, med den tydliga devisen att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Denna princip är inte bara en vacker formulering, utan en demokratisk garant som vi ständigt måste påminna oss om, särskilt i tider då de politiska lojaliteterna tycks förskjutas från medborgarna till inflytelserika särintressen och lobbyister.

Inför varje valrörelse väcks frågan om huruvida de politiska besluten faktiskt speglar folkviljan eller om de styrs av bakomliggande ekonomiska krafter, särskilt inom välfärdssektorn där skattemedel i allt högre grad slussas till privata aktörer. Den tredje statsmakten, vår oberoende journalistik, har här en avgörande demokratisk uppgift i att granska och belysa vad politiker faktiskt prioriterar när de styr och ställer. Ett slående exempel på de problem som uppstått i kölvattnet av privatiseringar är den juridiska tvisten mellan Region Stockholm och Mandolean AB. Efter en utdragen process har företaget dömts att återbetala miljonbelopp efter felaktig rapportering och bristande vårdkvalitet. Granskningar har visat på allvarliga missförhållanden, såsom att legitimerad personal inte funnits tillgänglig i tillräcklig omfattning och att patienter med komplexa behov nekats den vård de haft rätt till. Detta speglar en bredare trend där det moderatledda styret i Stockholm under lång tid har prioriterat marknadslösningar som i praktiken inneburit nedskärningar förklädda till effektiviseringar. Att det rödgröna styret nu väljer att bryta dessa kontrakt är en nödvändig åtgärd för att återställa ordningen, men frågan kvarstår varför inte media granskar de ansvariga politikerna mer ingående för deras roll i att möjliggöra dessa systemfel. Det är djupt problematiskt att Sverige har vant sig vid en kultur där fusk och korruption inom offentligt finansierad verksamhet nästan framstår som ett normaltillstånd. Sedan 1991 har en radikal omvandling genomförts där privata företag förväntats vitalisera vården och skolan, men resultatet har alltför ofta blivit en svällande byråkrati som krävs för att kontrollera aktörer vars incitament inte ligger i patientens eller elevens bästa, utan i vinstmaximering. Maffialiknande metoder och nära kopplingar mellan politiker och skrupelfria företagare är fenomen som kräver en mycket mer kritisk granskning än vad vi ser i dagens medielandskap. Politisk journalistik har dessvärre förvandlats till ett evigt skvaller om regeringsduglighet och opinionsundersökningar, snarare än att faktiskt utföra den djuplodande granskning av systemförändringar som krävs för att skydda folkets resurser. Det är ett svek mot demokratin när den politiska rapporteringen reduceras till en underhållningsindustri, samtidigt som välfärdens grundvalar urholkas av särintressen som står långt ifrån de väljare som de påstår sig representera





