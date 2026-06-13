När gymnasiets dörrar slås upp - en reflektion över drömmar, motgångar och framtidstro

En personlig och djuplodande betraktelse av övergången från gymnasiet till vuxenlivet, med minnen från Rodens gröna ståldörrar, 90‑talskrisens realiteter och de drömmar som både brann och släcktes. Texten utforskar hur kärlek, ansvar och cyniska röster formar unga människors framtidssyn.

Det är den där klassiska känslan när examensdagen närmar sig - ett blandat rus av förväntan och oro. Vad väntar egentligen bakom den gröna ståldörren som symboliserar slutet på gymnasiet?

För många elever är det en gåta, och för dem som redan har tagit steget finns bara minnena av en blyg början som påminner om den första löparen som kastar sig ut i friheten. Jag minns den dagen när jag som ung student steg ut genom Rodens gröna ståldörrar med en blick som var både speglande och oförutsägbar. Jag sprang med huvudet före, snabbare än någon annan, och fann mig snart i en värld som var både lockande och oförsonlig.

En 90‑talskris lurade runt hörnet och jag fann mig snart vid ett bord i Folkets hus på Vätö, omgiven av arbetslösa byggarbetare som uttryckte sin frustration över ett fack som de upplevde som maktlöst. De bad mig skriva på namnlistor för att rädda takläggare i Rimbo - människor jag aldrig hade träffat. Det var en opplevd verklighet där ansvar och medmänsklighet krockade med egen osäkerhet.





Jag hade drömmar som svävade ovanför mig när jag gick i skolan - en vilja att stå på scenen som skådespelare, en brinnande passion för att släcka bränder och rädda djur, och en vision om att bli arkitekt och bygga broar mellan öar och människor. Men verkligheten kom som en kall vind. När nyårsafton samma år slog in, befann jag mig i en snödriva utanför Folkets hus, med en raket i höger hand och bubbel i vänster.

Jag kastade mina nyårslöften i vinterluften och hoppas att de skulle hålla, men det var som om varje dröm hade förlorat sin glans. Avståndet mellan Norrtälje och Vätö är knappt två mil, men känslan av separation var som ljusår.



Idag ser jag tillbaka på den här bärande perioden med en blandning av melankoli och insikt.

En ung man med en ros i handen, en AI‑genererad medalj runt halsen och en sommar som sträcker sig framför honom - det är en bild av vad livet kan bli när man tillåter sig att växa trots motgångar. Ibland är livet en prövning, en väntan på att tiderna skakar våra grundvalar och både lyfter och sänker oss.

Kärleken kan få hjärtat att slå snabbare, men ibland drar livet åt sidan som en gammal matta, och vi måste lära oss att stå upp igen. När förrädiska ord från en cynisk far kastas som bomber, får vi känna smärtan av tvivel och pessimistiska perspektiv. Men genom att konfrontera dessa mörka tankar och gå vidare kan vi skapa nya möjligheter för framtiden.

Det är en berättelse om att hitta modet att springa framåt, även när dörrarna är tunga och vägen är okänd





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