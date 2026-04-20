När skattepengar finansierar livsfara: En granskning av tunnelbanebygget

Arbetsmiljöverkets bilder från tunnelbanebygget i Stockholm avslöjar systematiska säkerhetsbrister och risker. Trots tragiska olyckor fortsätter de långa kedjorna av underentreprenörer att hota arbetarnas liv.

Ingen av oss har betalat skatt för att arbetare ska riskera livet på sin arbetsplats. Ändå är det precis vad som sker i det dolda inom svensk infrastrukturbyggnation. Arbetsmiljö verket har publicerat en rad skräckinjagande bilder från tunnelbanebygget i Stockholm, ett projekt som utgör den största kollektivtrafiksatsningen i huvudstaden under lång tid. Planerna på att dra den blå linjen till Nacka och Barkarby, samt etableringen av en helt ny gul linje, har hamnat i ett mörkt ljus.

Det enorma bygget har – likt många andra stora infrastrukturprojekt idag – blivit en labyrint av lager efter lager av underentreprenörer. Det verkar som att ingen har haft det yttersta ansvaret för säkerheten, vilket får förödande konsekvenser för de som faktiskt utför arbetet. I inspektionsrapporterna syns en man iklädd reflexdräkt stående på ett sluttande tak. Under hans fötter finns rad efter rad av utstickande armeringsjärn, som spett som sticker rakt ut i luften. Det krävs ingen livlig fantasi för att förstå vad ett enda snedsteg skulle leda till; konsekvenserna av ett fall skulle vara omedelbara och katastrofala. Inspektionen har blottlagt fler livsfarliga brister: byggställningar som saknar förankring i marken och öppna brunnar där arbetare enkelt kan ramla ned. Region Stockholm har själva rapporterat om bristande fallskydd, undermålig luftkvalitet och utrymningsvägar som blockerats, vilket vittnar om en kultur där produktionstakt prioriteras framför människoliv. Detta är dessvärre inte första gången som offentliga projekt eller myndigheter gör sig beroende av livsfarliga arbetsvillkor. År 2017 utsåg tidningen Byggvärlden ett statligt brobygge i Ludvika till årets sämsta bygge efter att konstruktionen kollapsat och skadat tolv personer. Författaren Pelle Sunvisson har i boken Svenska Palmen dokumenterat hur papperslösa takskottare arbetat på myndighetstak, ofta med bristfällig utrustning och under exploaterande förhållanden. Exemplen är många och när statliga medel finansierar en verksamhet där arbetare riskerar livet, väcks en berättigad ilska hos skattebetalarna. Ingen har betalat skatt för att underbygga en cynisk industri som offrar arbetarnas säkerhet för snabba vinster. Fackförbundet Byggnads har under lång tid krävt ett stopp för de oändliga underleverantörskedjorna. Minnet av hissolyckan i Sundbyberg 2023, där fem personer miste livet, ekar fortfarande. Då tog det över en vecka att identifiera offren eftersom det var närmast omöjligt att spåra anställningsförhållandena i det virrvarr av underentreprenörer som fanns på plats. Kravet på maximalt två led av underleverantörer är ett absolut minimikrav som borde vara en självklarhet på den svenska arbetsmarknaden. Tyvärr ger den nuvarande politiska inriktningen föga hopp om förbättring. Regeringen har tvärtom valt att kraftigt sänka det statliga bidraget för att motverka arbetsplatskriminalitet, vilket ofta är den underliggande orsaken till de farliga miljöerna. Samtidigt befinner sig Arbetsdomstolen i en djup ekonomisk kris. Den finansiella situationen har blivit så ansträngd att myndigheten tvingats vidta drastiska åtgärder, vilket i praktiken ger fri lejd för fuskföretag som vill utnyttja sin arbetskraft och konkurrera ut de seriösa aktörerna. Regeringens lösning att ge domstolen möjlighet att ta lån löser inga underliggande problem, utan skjuter bara kostnaderna på framtiden. Arbetsmarknadsministerns frånvaro i denna debatt är talande. Så länge politiken förblir passiv kommer byggarbetsplatserna att fortsätta vara dödsfällor för de som bygger vårt gemensamma samhälle. Det är dags att ställa krav på ansvar och säkerhet som faktiskt betyder något i praktiken





