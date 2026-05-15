När svenskheten blir ett krav för mänskliga rättigheter

En kritisk analys av hur radikalhögerns inflytande i svensk politik har förflyttat gränserna för acceptans och hur kravet på att bevisa sin svenskhet blivit en del av vardagsrasismen.

I det samtida svenska politiska landskapet ser vi en påtaglig förskjutning av gränserna för vad som anses vara acceptabelt i det offentliga samtalet. Den borgerliga högern har under det senaste decenniet brottats med den svåra frågan om hur man ska hantera radikalhögern s frammarsch, och nu tycks vi ha nått en punkt där undanflykterna inte längre räcker till.

Avhoppen från Liberalerna, där personer som Jennie Claesson lämnat sina uppdrag i protest mot samarbetet med Sverigedemokraterna, är ett tydligt tecken på de interna spänningar som uppstår när ideologiska principer krockar med maktlystnad och parlamentarisk matematik. Det är en utveckling som länge var förutsägbar, men som många inom det etablerade politiska systemet valde att ignorera i hopp om att radikalismen skulle klinga av av sig själv.

Denna politiska förflyttning handlar inte bara om vem som sitter i regeringen eller vilka partier som skriver under ett avtal, utan om en djupare förändring i samhällets moraliska kompass. Begreppet Tidö 2.0 representerar en verklighet där nationalismen inte längre ses som en avvikelse, utan som en naturlig del av den borgerliga gemenskapen.

Det finns en tendens att avfärda kritiker som alltför fina i kanten eller paranoidt fixerade vid historiska trauman från 1930-talets Tyskland, men verkligheten är att retoriken får direkta konsekvenser. När avhumanisering och exkludering legitimeras på högsta politiska nivå, minskar avståndet mellan tanke och handling. Det som börjar som hårda ord i sociala medier eller i riksdagskammaren sipprar snart ner i vardagen och manifesteras som konkret diskriminering för dem som inte passar in i den snäva definitionen av svenskhet.

Ett särskilt talande exempel är händelsen med den unge mannen, Carl, som möttes av rasism när han sökte bostad via Facebook. Det som är mest oroande i detta fall är inte enbart hyresvärdarnas fördomar, utan hur mediebevakningen, specifikt Aftonbladets rapportering, valde att hantera situationen. Genom att noggrant betona att Carl är en skånepåg, studerar till lärare och har tillbringat mycket tid på landsbygden utanför Katrineholm, försöker man bevisa att han är en värdig människa.

Man presenterar ett slags svenskt cv från landsorten för att legitimera hans rätt till en bostad. Budskapet blir implicit att han förtjänar respekt för att han gör vanliga Svensson-grejer och inte ägnar sig åt det som i vissa kretsar kategoriseras som suspekta invandrargrejer. Detta sätt att försvara utsatta individer är i sig problematiskt eftersom det bekräftar radikalhögerns premiss: att svenskhet är något som måste bevisas och att rättigheter är kopplade till hur väl man assimileras i en specifik kulturell mall.

När vi börjar värdera människor utifrån deras förmåga att imitera en traditionell svensk livsstil, har vi redan förlorat en viktig kamp om mänskliga rättigheter och universell värdighet. Det är inte i väntan på koncentrationsläger som vi ska känna oro, utan i den gradvisa erosionen av respekten för medmänniskan. När unga par i tjugoårsåldern möts av rasbiologiska argument i sitt sökande efter ett hem, är det ett tecken på att det politiska ledarskapet har misslyckats.

De som har suttit vid makten och normaliserat en exkluderande retorik måste nu titta sig i spegeln och inse att de bär ett direkt ansvar för det förgiftade klimat som nu drabbar vanliga människor i deras vardag





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Radikalhögern Svenskhet Rasism Politisk Retorik Integration

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rasmus Dahlin och Mattias Samuelsson storspelade när Buffalo vannLOS ANGELES. Ett mål av Mattias Samuelsson. Och en assist av Rasmus Dahlin. Buffalo Sabres svenska backpar storspelade när man gästade Montreal i natt och vände hem med en 3-2-seger. Men det var ett udda mål via en studs i plexiglaset längs den vänstra långsargen, som blev matchavgörande.

Read more »

Anna-Lena Laurén: Ingen märker när minoriteter anpassar sigSamerna har anpassat sig under hela sin historia, men majoriteten har aldrig märkt något.

Read more »

Alice Teodorescu Måwe: S måste ställas till svars när säkerheten står på spelV och MP måste förklara sitt agerande – men framför allt måste Magdalena Andersson ställas till svars, skriver den kristdemokratiska euparlamentarikern.

Read more »

Katja Nybergs politiska uppdrag – när hon misstänks ha knarkatNamn: David Baas Gör: Har arbetat som reporter på Expressen sedan 2007. Han har vunnit Stora journalistpriset, Per Wendel-priset, Advokatsamfundets journalistpris och två gånger Guldspaden. 2014 kom hans första bok ”Bevara Sverige svenskt” och 2022 släpptes hans nästa bok om svensk nationalism - ”Segra eller dö”.

Read more »