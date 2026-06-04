En fönsterruta har krossats och en garagedörr öppnats i Sundsvall. En amerikansk attack mot en båt i östra Stilla havet har dödat två män. USA:s president Donald Trump nominerar officiellt den tillförordnade justitieministern Todd Blanche till att ta över rollen helt. Blanche har fått svidande kritik från såväl demokrater som republikaner sedan en 1,8 miljarder dollar stor fond upprättats för att kompensera Trump-anhängare som anser sig ha utsatts för felaktiga utredningar och åtal.

Nära 2 000 hushåll i Sundsvall förlorar strömmen under sex sekunder. En fönsterruta har krossats och en garagedörr öppnats. En amerikansk attack mot en båt i östra Stilla havet har dödat två män.

USA:s president Donald Trump nominerar officiellt den tillförordnade justitieministern Todd Blanche till att ta över rollen helt. Blanche har fått svidande kritik från såväl demokrater som republikaner sedan en 1,8 miljarder dollar stor fond upprättats för att kompensera Trump-anhängare som anser sig ha utsatts för felaktiga utredningar och åtal. På onsdagen meddelade Blanche under ett utskottsförhör att han inte kommer att gå vidare med fonden.

USA inledde sina attacker mot det man hävdar är båtar som används för narkotikatransport i september förra året. Landet har dock inte lagt fram några bevis för påståendena. Aftonbladet söker ständigt efter nya vinklar och läsare är en viktig del av vårt nyhetsarbete. Med vår tjänst Tipsa! kan du lätt skicka in tips, bilder och video.

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